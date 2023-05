A dos años del robo de su identidad, comerciante banilejo revela investigación no avanza y estafas continúan

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ruben Segura, empresario de Baní que denunció en 2021, que desaprensivos utilizaban su cédula y el nombre de su empresa para estafar a ciudadanos a través de las redes sociales, aseguró que esta práctica continúa en ejercicio sin que las autoridades muestren algún avance en la investigación.

Dos años después de haber denunciado el robo de su identidad, Ruben Segura acudió a El Nuevo Diario TV, acompañado de su abogado Gerardo Rivas, para aconsejar a la ciudadanía que eviten las ofertas tentadoras que aparecen en las redes, ya que esta es la temática utilizada por los delincuentes que hoy ocupan su nombre para estafar.

“Quiero decir a la sociedad dominicana que si ven alguna oferta llamativa de cualquier tipo de negocio, exijan una cuenta empresarial, con RNC, no deposite a cuentas de una persona física, porque ahí es donde está el problema o de lo contrario vaya directamente al negocio o compren contra entrega, hay muchísima forma de hacerlo”, expresó.

En el programa “El Nuevo Diario los Sábado”, Segura expuso que diversas personas que han sido timadas, lo han acusado de ser el responsable, por lo que se ha visto en la obligación de acudir a los medios de comunicación para tratar limpiar su imagen, ya que teme por su seguridad.

“Cuando ellos no dan con la persona, me contactan a mí y me comienzan a hablar de la estafa. Cuando me contactan, le digo lo que pasó y le digo que pongan su denuncia a nombre de quien depositó para que el banco por lo menos bloquee la cuenta, pero siempre todo queda ahí”, comentó.

(Ver programa).

Relacionado