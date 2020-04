¡A caballo Regalado No se le Miran  Dientes!…

Del refranero popular que le escuché a mi difunta y querida madre, recuerdo el que titula este articulo, y lo hacía en cada ocasión familiar, en que se daba algún regalo intrafamiliar, el cual, por razón alguna, se producía un rechazo o desprecio (pero) a lo regalado; reconociendo que en vastísimas ocasiones estamos de acuerdo con el rechazo.

Cuando lo regalado es recibido como representación de una población, como es así, el hospital de emergencia para la provincia Duarte, y por qué no, a parte del Cibao, ofrecido por el licenciado Luis Abinader, no hay pero que valga. Más aún, cuando la misma figura pública auxilia a la población con una importante suma de Kits para pruebas rápidas del COVID-19, no debiera estársele “Mirando los Dientes”, habidas cuentas de que el principal servicio denegado por la autoridad de salud al pueblo dominicano, en la actual crisis, es el diagnóstico, arma fundamental para el combate de cualquier mal, su focalización y mapeo de la enfermedad en el territorio.

Lo de los Kits, llora ante la presencia de Dios, no se puede ni pensar en perder un minuto, ante ofertas como esas, que sólo ayudan, que solo mitigan ansiedades, y que pueden salvar tantas vidas, y prevenir tantas infecciones o contagios.

Lo del hospital provisional, pudiera ser una alternativa a tantas faltas de atención en el territorio nacional, lo decimos, porque el licenciado Abinader anunció anoche que el ministro de la presidencia le informó la decisión del estado instalar en aquella provincia, algo que suple esta necesidad. Se nos ocurre, al escuchar a Luis Abinader sostener la oferta de un “Hospital Provisional” en cualquier otra provincia, nosotros sugerimos a Bahoruco, en el mismo sitio que se construye el San Bartolomé; tiene todas las condiciones, vía de accesos, verja perimetral formidable y espacio interior abundante, más una avenida al sur, de más de un kilómetro de extensión y unos 40 metros de ancho.

Corremos el riesgo de esta sugerencia, en virtud de que esta región, que no ha sido flagelada por el COVID-19(Coronavirus), puede llegar a serlo, no viendo otra respuesta posible.

POR JOSÉ ANTONIO MATOS PEÑA

