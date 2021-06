A 10 horas de culminar Premios Soberano, aun no se conocen todos los ganadores

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A pesar de que hace casi diez horas culminó la edición número 36 de la gala que premia lo mejor del arte y el espectáculo del arte dominicano, Premios Soberano, aun no se conocen todos los ganadores del evento, puesto que no todos fueron televisados y la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) no ha enviado el listado completo a los medios de comunicación.

En vísperas de la premiación, Acroarte había anunciado que reconocerían los trabajos del año 2019 y 2020, sin embargo, muchas categorías no fueron televisadas, otras pocas en diferido, algunas solo fueron premiadas en un solo año y otras ni siquiera se sabe quien se llevó la estatuilla.

Aun se espera que se conozca quien ganó en la categoría de videoclip del año, artista alternativo, locutor del año, actor de cine, algunas categorías del renglón comunicación y televisión, entre otras muchísimas que se han quedado completamente en el aire.

Algunos de los que si sabemos que ganaron son El Alfa como artista urbano, Santiago Matías como youtuber del año, Silvio Mora en la categoría de Programa digital del año con El Show de Silvio, Manny Cruz como artista solista y merengue del año 2020 con su sencillo Santo Domingo, La Ross María en la categoría Artista revelación 2020 y Bulin 47 y Chimbala en colaboración del año 2020 con El Juidero.

