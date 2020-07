35 jugadores de las Águilas Cibaeñas participarán en apertura de Grandes Ligas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- La gerencia del equipo de las Águilas Cibaeñas informó este miércoles de que un total de 35 de sus jugadores han sido incluidos entre los listados de 60 jugadores que han presentado los equipos de Grandes Ligas, con miras a iniciar en los entrenamientos y definir los rosters de apertura y reserva que mantendrá cada organización.

A través de una nota de prensa, las Águilas indicaron que los Nacionales de Washington y los Rangers de Texas son las dos franquicias con mayor cantidad de aguiluchos, cuatro en total, en su listado de jugadores.

Asimismo, indicaron que los Cardenales de San Luis, Mets de New York y Marlins de Maimi, han escogido a tres cada uno.

Según el reglamento de las Grandes Ligas para la temporada 2020, recortada a 60 partidos por la pandemia del COVID-19, de los 60 jugadores inscritos por los equipos, 30 serán elegibles para el día de apertura, mientras que los otros 30 permanecerán en un sitio de entrenamiento alternativo en caso de que sean necesarios.

La nota también indica, que a cada conjunto se le permitirá usar un escuadrón de tres jugadores en cada viaje por carretera.

Los jugadores del escuadrón pueden usarse como reemplazos por lesiones o para llenar un lugar después de que un compañero de equipo dé positivo por el coronavirus.

Los jugadores aguiluchos colocados en lista de 60 son los siguientes:

LIGA NACIONAL

Bravos (1): Huáscar Ynoa (PD).

Brewers (1-2): Ronny Rodríguez (IF).

Cardinals (2-4): Junior Fernández (PD), Ángel Rondón (PD) y Carlos Martínez (PD).

Cubs (2-6): Robel Garcia (IF) y Christopher Morel (IF).

Giants (1-7): Wandy Peralta (PZ).

Marlins (3-10): Yimi García (PD), José Ureña (PD) y Jonathan Villar IF / OF).

Mets (3-13): Dellín Betances (PD), Amed Rosario (IF) y Melky Cabrera (OF).

Nationals (4-17): Joan Adón (PD), Wilmer Difó (IF), Luis V. García (IF) y Víctor Robles (OF).

Padres (1-18): Dinelson Lamet (PD).

Phillies (2-20): Ramón Rosso (PD) y Deivy Grullón (C).

Pirates (1-21): Richard Rodríguez (PD).

Reds (1-22): Francisco Peña (C).

LIGA AMERICANA

Angels (2-24): Héctor Yan (PZ y Arismendy Alcántara (INF/OF).

Astros (1-25): Framber Valdez (PZ).

Mariners (1-26): Yohan Ramírez (PD, Regla 5).

Rangers (4-30): Jonathan Hernández (PD), Juan Nicasio (PD), Danny Santana (IF/OF) y Leody Taveras (OF).

Tigers (1-31): Gregory Soto (PZ).

Twins (2-33): Jorge Alcalá (PD) y Jhoan Durán (PD).

White Sox (1-34): Edwin Encarnación (IN/DH).

