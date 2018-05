3 Puntos de Jochy Batista : David vs Goliat

historia de la Biblia con la realidad actual…. Ya que esto no solo nos dice que Goliat era un bravucón, sino que le interesaba que David se acercara a él.

“Y aconteció (dice la Biblia) que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se levantó y corrió a la línea de batalla contra el filisteo”. Los diputados que no estaban de acuerdo con las primarias abiertas fueron a la línea de batalla a ejercer la democracia; es extraño que los demás, prefirieran no ir a un debate, por no decir combate, que ya en su realidad muy personal estaba ganada.

Y hablando de realidades, pasemos a mi 3er y último punto, y es que esta historia relata realmente que David consiguió el triunfo haciendo imponer sus virtudes sobre las de su adversario. Goliat lo habría destrozado en un combate cuerpo a cuerpo, pero es muy probable, y la historia así lo demuestra, que David era todo un experto manejando la honda, con la que había crecido y pasado toda su vida derribando todo tipo de animales feroces.

Las virtudes de los congresistas presentes fueron y siguen siendo simples: están convencidos de sus ideales, de la importancia de la Constitución como base de toda Democracia y límite del ejercicio del poder en todos sus niveles y el respaldo de la sociedad. Los ausentes, por otro lado, si estaban tan seguros de que su mayoría aplastaría a los demás, e impondrían una ley de partidos que solo ellos buscan, ¿por qué no se presentaron?.

Lo que sucedió ese jueves en el congreso, yo en lo personal no lo llamo un vergüenza; o mejor dicho, no lo llamo vergüenza SOLAMENTE…..porque mas que esto, fue un intento de una estrategia meramente política que falló, y de paso le enseñó AL PAÍS las cartas del BLUFF de póker, de quienes pensaron ser Goliat olvidándose de David.

Ya el primer paso está dado, estamos seguros de que la señal se entendió, y es que se defenderá la Constitución y el derecho de cada partido a elegir sus candidatos de la forma que ellos como organización así lo vean correcto, abiertas o cerradas, es su decisión. Lo que antes era para algunos una realidad definitiva, ya fue enviado a comisión, donde estamos seguros que el consenso y el sentido común prevalecerá.

Y me despido con esta frase de Gladwell:

“Si los mismos que tienen todo el poder, todo el dinero y toda la autoridad son los que van a ganar todas las peleas, ¿para qué vamos a seguir adelante?.”

A lo que yo le agregaría: si tienen todo el poder, todo el dinero y toda la autoridad , en realidad no lo tienen todo…. Nos dejan toda la firmeza, toda la dignidad y todas las ganas de demostrarles que el país cambió.

José Augusto Batista

