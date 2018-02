Película “John La Leyenda” sobre hijo del exgeneral Percival se estrenará en NY

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El exgeneral Rafael Percival Peña informó que será estrenada próximamente en esta ciudad la película “John, La Leyenda”, en la que se relata la vida y asesinato de su hijo, el exteniente del Ejército Nacional John Percival Matos.

Percival Peña ofreció los detalles de la película durante una entrevista que concedió a este diario, en la que abordó también otros temas.

“La película va a decir muchas cosas”, refirió Percival. “Se va a estrenar aquí en Nueva York posiblemente a final de año para que choque allá, va a ser en el extranjero, no en la República Dominicana, porque aquí es que va a ser el impacto grande”.

Dijo que “a esa juventud que creían que estaba perdida, y que este gobierno agarró a mi hijo y lo desflecó completo acusándolo de atracador, John no necesitaba ser atracador, eso no es verdad y fue un rebelde, un individuo que se formó a espalda mía, con un concepto increíbles de El Ché Guevara, Mao Tse Tung y otros líderes revolucionarios”.

“Lo veía en la casa, recogiendo todos esos libros de mi biblioteca y yo no entendía por qué me pedía a veces hasta 12 libros que se llevaba para leerlos, creía que era para su conocimiento, pero era formándose que estaba como un autodidacta”.

Dijo que la iniciativa de la película es de un amigo suyo revolucionario de izquierda, que le sugirió que la historia de John había que reconstruirla, y está financiada por varios empresarios.

El costo oscilará entre 7 a 8 millones, lo que para él es muy poco, pero por la participación de amigos y actores que se han ofrecido y han aportado datos, lo que reducirá el costo.

“Tenía muchos amigos que no yo desconocía, porque conocemos a nuestros hijos, pero hay un abismo generacional y a veces hacen cosas que nosotros los padres no nos enteramos, esa es la triste realidad y yo si sabía que John era un galán, un Porfirio Rubirosa que donde quiera tenía un puerto y a través de eso, es que me he enterado de muchas cosas de él, que me hacen sentir hoy en día…(hizo una pausa y sollozó) para añadir “orgulloso de él”.

Percival tiene otros dos hijos.

Explicó que los acusaron de atracadores, “porque tenían que tumbar eso”.

Informó que el guión de la película lo escribió un guionista con gran experiencia, porque él no es cineasta.

“Ya se están seleccionando los actores y actrices y la vamos a estrenar aquí en Nueva York antes que en la República Dominicana, porque allá, pueda ser que la prohíban”, dijo.

“La gente no sabe que John una noche ametralló el Palacio Nacional con un grupo, pero eso nunca lo han dicho”, añadió.

Dijo que ese es uno de los detalles que aparecerán en la película.

No reveló el nombre del director de la película, pero dijo que está a cargo de un reconocido cineasta dominicano. También se negó a decir los nombres del elenco.

“No puede soltar todos los datos por ahora, eso va a poner nerviosa a mucha gente, porque lo que hicieron esos muchachos, no lo va a hacer nadie”, dijo.

“En menos de tres meses, pusieron por primera vez a un Gobierno en jaque y esa fue la realidad, por obra y gracias de Dios, cometieron un simple error y eso, los llevó a la muerte”, explicó.

Sostuvo que la película revelará esos detalles “y más de eso, el director ha podido acantonar acontecimientos históricos del grupo que nosotros desconocíamos”.

Dijo que el grupo estaba compactado y en la película se van a saber cosas que el pueblo dominicano se va a quedar tieso.

“Un buen actor dominicano encarnará el personaje de John, pero no puedo identificarlo, porque si lo hago, lo amenazan y entonces harán lo que ellos quieran”, añadió.

Percival explicó que las armas de alto calibre y los pertrechos que usaba su hijo y el grupo, las compraron en la República Dominicana, “y eso no se ha dicho tampoco”.

Señaló que tenían 57 fusiles. “Lo dije una vez y borraron el video de los canales de televisión”.

Dijo que desconoce dónde adquirieron esas armas, “porque yo estaba desconectado de John. “Él me protegió mucho, se me desapareció y no me llamaba, cuando comenzó a ser todos sus amarres y sus cosas”.

Al ser preguntado de si temía por su vida, respondió : “Si estoy hablando así, es porque no tengo miedo, no me voy del país y a mí, hay que sacarme de allá”.

“No le tenemos miedo a nada de eso ni a la muerte, firme y cuando la muerte venga, la vamos a recibir como sea”, agregó.

Añadió que si es por eso, seguirá luchando por sus verdades y principios.

“Esos muchachos se la jugaron y si ellos seguían haciendo lo que querían hacer en el país iban a poner al Gobierno en jaque”, añadió.

Percival negó las acusaciones de la policía de que John era parte de una banda de atracadores, diciendo que eso es “absolutamente falso, los atracadores se cubren el rostro y ellos nunca se los cubrieron”.

“Si ellos muchachos seguían vivos tres meses más, iban a tumbar el Gobierno”, agregó.

“Fue el poder político, financiero y bancario que se los llevó”, acusó el ex general.

Preguntado si fueron ejecutados, respondió que así fue.

“Eso no es dizque, John tenía las marcas de las esposas en las manos. Fue capturado vivo y yo fui que identifiqué y recogí el cadáver”, relató.

Aseguró que lo que su hijo y sus compañeros hacían, “eran acciones militares y políticas, dígaselo a Dios”.

El ex general Percival se encuentra en Estados Unidos en trabajos políticos para la candidatura del nieto de Trujillo, que incluyen reuniones, contactos y conferencias en varios estados y fue invitado por el grupo Avanzada Patriótica 2020, dirigido por Nicolás Estévez (presidente) , Miguel Durán (secretario ejecutivo), Carlos Torres (finanzas) y el cantautor José Bello, encargado de eventos y cultura.

Relacionado