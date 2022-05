Zverev y Schwartzman remontan en sus partidos de segunda ronda

Comparte esta noticia

Por: Nathalie Castillo Núñez

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Roland Garros ha tenido muchos juegos sencillos, pero también partidos que han puesto en vela a los mejores tenista del mundo, como es el caso del alemán Alexander Zverev y el argentino Diego Schwartzman.

Este miércoles, Zverev, número 3 de la ATP, había estado a punto de quedar descalificado en el Court Philippe Chatrier ante el también argentino Sebastián Báez, el 36 del ranking, quien estaba a punto de conseguir la épica, ganando 6- 2 y 6- 4, dominando e incomodando totalmente a su rival a base de su primer servicio, pero en el tercer set todo se quebró, ya que la experiencia del alemán hizo que remontaran con 6- 1, 6- 2 y el forzado 7- 5 a su favor, para poder clasificar a tercera ronda contra Brandon Nakashima.

El argentino perdió a base del cansancio físico y que su intensidad iba bajando poco a poco y cuando el alemán empezó a tomar confianza, no se pudo hacer nada al respecto, hasta que al final el lado perdedor intentó retomar confianza, y casi lo consiguió, pero el germano quebró en el momento exacto y consiguió la presea.

Pero que Argentina no este triste, porque su máxima figura actual, Diego Schwartzman (top-16 y ex 8), consiguió evitar su descalificación contra Jaume Munar (87), a sacar desde dentro para remontar en 5 set, 2- 6, 6(3)- 7, 6- 2, 6- 2, 6- 2, mostrando un completo dominio desde que se enchufo al partido y logró la heroica.

Pareció un hombre totalmente distinto, capaz de destruir a todos, cuando despertó, mientras el español Munar no pudo hacer nada para evitarlo. Esta es la segunda vez en la carrera del argentino que se gana la victoria. Luego de esto, el jugador reveló que no conoce su cuadro y no tiene interés en averiguarlo, aunque el próximo rival será entre el ganador de Grigor Dimitrov y Borna Coric.

