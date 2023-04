Zverev sobrevive a Carballés en un partido épico en Madrid Open

EL NUEVO DIARIO, Madrid.- El alemán Alexander Zverev, finalista el pasado año y campeón en dos ocasiones, 2018 y 2021 del Mutua Madrid Open, sobrevivió a la firme resistencia del español Roberto Carballés y sacó adelante, aferrado a la épica, el encuentro de segunda ronda del Mutua Madrid Open este viernes.

El germano se impuso por 6-7(6), 7-5 y 6-0 después de tres horas y 21 minutos de dura lucha en un encuentro que se adentró en la madrugada del sábado.

No daba la sensación de que el físico pudiera aguantarle tanto al alemán, decimotercer favorito, cuando detuvo el enfrentamiento en el primer set, con 4-3 en el marcador y con solo 45 minutos sobre la pista. Zverev sintió un pinchazo en el muslo izquierdo. Pidió la asistencia del fisioterapeuta y se marchó con él al vestuario para ser tratado.

Regresó pero tardó en coger el tono adecuado al encuentro. Fue dominado por el español que ganó el miércoles su primer partido en el cuadro principal del evento al imponerse al belga David Goffin.

Motivado por jugar ante el público español y en el recinto principal de un Masters 1000 Carballés tuteó al pupilo de Sergi Bruguera que llegó a ser número tres del mundo y presume de un amplio palmarés de éxitos de renombre.

Aunque no gana un título desde el 2021, Zverev se aferró al partido. No decayó a pesar de tener que ceder el primer set ante un adversario con el que no había jugado nunca. Carballés tuvo una buena opción cuando rompió en el segundo parcial y sirvió para establecer una ventaja que podía ser definitiva. Mantuvo el tipo el germano que devolvió la rotura y equilibró el parcial que resolvió en el tramo final cuando volvió a arrebatar el saque a Carballés.

El tinerfeño de 30 años, sin título alguno en su carrera, empezó a dar síntomas de fatiga. El alemán, más fuerte, lo aprovechó. Ahí estuvo la diferencia. Sobre todo, en el tercer set, el definitivo, donde Zverev aceleró y el español decayó. No hubo color en esta manga. El momento de Carballés, notablemente fatigado y ya sin recursos, había pasado.

Cerró con autoridad el partido Zverev. Después de tres horas y 21 minutos y se citó con el francés Hugo Grenier, en tercera ronda, que previamente eliminó al estadounidense Sebastian Korda por 7-6(5) y 7-6(7).

