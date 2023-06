Zverev sobre Roland Garros: «Esto no ha terminado»

EL NUEVO DIARIO, PARÍS.- El alemán Alexander Zverev, verdugo del argentino Tomás Etcheverry en cuartos de final de Roland Garros, se mostró satisfecho de haber alcanzado las semifinales por tercer año consecutivo, pero afirmó que «esto no ha terminado».

«Estoy feliz de estar en semifinales de un Grand Slam, pero esto no ha terminado para mi. Espero que me queden todavía dos partidos y sé que no serán los más fáciles», aseguró el germano que se medirá al vencedor del duelo entre el noruego Casper Ruud, cuarto del mundo, y el danés Holger Rune, sexto.

Zverev, que el año pasado se lesionó de gravedad cuando disputaba las semifinales de Roland Garros contra el español Rafael Nadal, aseguró haber pasado un año difícil, y confesó que había marcado este torneo en su calendario para regresar con fuerza.

