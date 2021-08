(VIDEO) Zverev desplaza a Nadal al quinto puesto tras ganar en Cincinnati

EL NUEVO DIARIO, – El tenista alemán Alexander Zverev ascendió al cuarto lugar del ránking mundial y desplazó a Rafael Nadal a la quinta casilla de la clasificación tras conseguir el domingo su primer título en el Masters 1000 de Cincinnati (Estados Unidos), al derrotar en dos sets (6-2 y 6-3) al ruso Andrey Rublev., informó este domingo medios deportivos.

Con la victoria en Estados Unidos, ‘Sascha’ llegó a 8,240 puntos y se acercó al podio del ránking de la ATP que es liderado por el serbio Novak Djokovic (11,113 pts.), seguido por el ruso Daniil Medvedev en segundo lugar (9,980 pts.) y el griego Stefanos Tsitsipas en la tercera casilla (8,350 pts.)

A sus 24 años el jugador, nacido en Hamburgo, lleva una gran temporada en la que ha logrado el oro olímpico en Tokio, tras superar en semifinales a Djokovic y en la final al ruso Karén Jachánov, y ahora se pone en fila como una de las raquetas a tener en cuenta en el Abierto de Estados Unidos, que en su edición número 141 se disputará desde el próximo lunes en Nueva York (Estados Unidos).

Upping his level in the finals…@AlexZverev having a complete performance as he leads Rublev by a set and a break in the Cincinnati final#CincyTennis pic.twitter.com/Ws97GWeUWv

— Tennis TV (@TennisTV) August 22, 2021