Zuny Grace lanza nuevo sencillo “Por Su Sangre“

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La cantante y compositora Zuny Grace nos brinda su nuevo sencillo musical titulado “Por Su Sangre” una canción de corte cristiano o música sacra que recoge el sentimiento y la devoción de todo creyente no importando la denominación religiosa a la cual pertenezca, respecto al sacrificio y derramamiento de sangre de Jesús en la cruz del calvario.

La cual estará disponible en todas las plataformas digitales incluyendo un video musical colgado en su canal de la plataforma YouTube a partir de este viernes 17 de junio 2022.

La joven artista quien ha sido nominada a premiaciones nacionales e internacionales (Premios El Galardón y Premios Tu Bendición) a la vez se ha presentado en diferentes escenarios nacionales e internacionales presentando su música de adoración y alabanza a Dios, cuenta en su discografía temas que se destacan como: Se Manifiesta, Alzó Mis Alas y otros.

Zuny Grace expreso: “Primero doy Gloria y gracias a Dios que me ha permitido lanzar esta canción para bendición de todos” con la cual procuramos sensibilizar a todo el que ha creído en Jesús como su guía, mentor y suficiente salvador, al resaltar uno de sus actos más significativos en su trayecto ministerial por este mundo, que fue el derramamiento de su sangre para que hoy tengamos vida, y vida en abundancia. Con esta canción estamos reafirmando que su sangre sigue vigente, no ha caducado, no ha expirado y sigue sanando, libertando y salvando vidas.

La artista quien recientemente suscribió un acuerdo discográfico con la disquera “WILD TONE MUSIC GROUP” con sede en la Florida USA; estará presentado esta y otras canciones para el disfrute y bendición de todos y estará presentándose en diferentes medios de comunicación

para dar conocer este su más reciente proyecto.

Más de Zuny Grace

Zuny Grace es oriunda de Hato Mayor del Rey y tiene muy claro el llamado que recibió del señor con apenas 11 años que se resume en llevar su música a cualquier lugar del mundo con el fin de exaltar y engrandecer el nombre de Jesús y a qué su vez bendiga a la gente que escucha su música.

