Zumaya Cordero: La mujer que ha sabido sacar adelante la industria del cine dominicano

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La directora general de operaciones de Caribbean Cinemas en República Dominicana, Zumaya Cordero, se ha convertido en los últimos años en una mujer que ha sabido mover en la industria de cine dominicano, en un mundo dominado por hombres, sacando adelante los proyectos que realiza.

Con una trayectoria de más de 24 años dentro de la empresa, se preparó siempre para ser la mejor en lo que hace, poniéndose siempre metas que poco a poco iba logrando, “Se trata de tú ser el mejor en lo que sea que tú hagas”.

En una entrevista realizada por Bolívar Valera “El Boli” en su segmento Mis Influencers, Cordero explicó que tras la pandemia la industria cinematográfica está de vuelta, sosteniendo que en el proceso siempre se estuvo preparando junto a su equipo para el momento en que volviera todo a la normalidad.

Resaltó el optimismo que ha tenido la gente al regresar a los cine, viendo una recuperación importante luego del levantamiento de las medidas post covid, anunciando una muy buena acogida de los mismos y una alza en las taquillas.

Cordero destacó que de aquí a diciembre “vienen muchos títulos que te garantizan que el público va a salir de sus casas y va a vivir la experiencia” en una sala de cine.

“Estamos muy contentos de cómo nuestro negocio se ha ido recuperando paulatinamente, desde finales de 2021 es como que ya la industria está de vuelta”, sostuvo.

El reto de abrir

Cuando se tomó la decisión de abrir los cines, Caribbean fue de los primeros en hacerlo, pero todavía habían situaciones que daban al traste, ya que no se estaba produciendo películas, y para octubre de 2020, Zumaya y su equipo tuvieron que buscar estrategias para llamar al público que todavía tenía temor de salir de sus hogares.

“No habían películas, entonces hicimos maratones de Marvel, de DC Comics, llamamos a los productores dominicanos que nos den sus películas, y varios nos las dieron en plena pandemia sabiendo que no iban a facturar y es algo que agradecemos”, expuso.

Mitos del cine

En lo que tiene que ver con las oportunidades en las películas, siempre se ha dicho que hay un anillo donde participan las mismas personas en las producciones y que siempre se hace comedia, por lo que Zumaya consideró esto como un mito total del cine dominicano.

“Yo hablo con números y estos dicen que del 80% de las películas dominicanas que se producen en el país no son comedias, esos son dramas, documentales, películas de suspenso, ósea no son comedias”, aseveró.

Zumaya explico que en 2019, de las 25 películas que se rodaron ese año, sólo seis fueron de comedias.

“Yo entiendo que las comedias dominicanas definitivamente son las de mayor arraigo, son las que conectan con las masas, son las que movilizan más gente a las salas de cine, son las de grandes campañas, hay una percepción de que nada más es comedia”, puntualizó

En lo que tiene que ver con los protagonistas recalcó “no son las mismas caras”, señalando que si se le ha dado oportunidad a grandes personalidades que nunca habían tenido la oportunidad de hacer cine.

“Hay que tener un equilibrio con las figuras que la gente quiere ver en los cines y combinarlos con talentos de teatro, figuras jóvenes que de repente no han tenido oportunidad en el cine y nosotros le estamos dando oportunidad”, explicó Cordero.

Sobre los influencers

En lo que tiene que ver con los influencers en las redes sociales, Zumaya enfatizó que no importa la cantidad de seguidores que tengas no necesariamente estarás haciendo cine, porque “Los views no venden taquilla”.

“Tú puedes tener millones de seguidores y tu película en el cine no genera interés en las masas. Qué genera ese interés, tu conexión con la gente eso no te lo da los views”, resaltó.

La también productora indicó que ese tipo de personas deben trabajar su estructura e imagen para que pueda generar empatía.

“Tú tienes que ir a los malls y compartir con la gente, haciéndote videítos en su casa porque eres influencer tu no vas a generar empatía”, afirmó.

Sus inicios

Zumaya Cordero, se ha sabido ganar el título de la mujer más poderosa del entretenimiento local.

Dentro de su biografía contó que sus inicios en esta industria, fueron trabajando en Puerto Rico en McDonald’s preparando hamburguesas para después conseguir la oportunidad entrar a Caribbean Cinemas.

Tras su regreso al país de la mano de esta última empresa ha tenido que enfrentar muchos retos entre ellos reinventar la marca, crear varias divisiones de la empresa como Caribbean Films, Caribbean Tv, Caribbean Media, entre otros.

Asimismo, produjo la primera película de Caribbean, “Colao”, la cual fue el claquetazo inicial para varias cintas más y una serie.

La directora del Festival de Cine Fine Arts. es la productora de las películas “Qué León” y “Los Leones”, ambas protagonizadas por Ozuna, Clarissa Molina, Raymond Pozo, Miguel Céspedes, entre otros, y las cuales están en Netflix.

Además, se prepara para estrenar el próximo 11 de agosto su nueva producción: “La Trampa”, una comedia de acción y enredos protagonizada por Caroline Aquino, Raymond Pozo y Miguel Céspedes.

En 2021, obtuvo la producción ejecutiva de Premios Soberano, en el hotel Jaragua, un show en el que trabajaron con muchas limitaciones debido a la pandemia, pero de lo que se siente orgullosa por el resultado final.

Sus inicios fueron duros, pero el mejor consejo que le dieron sus padres y el que ella les pasa a sus tres hijas es nunca parar de estudiar.

