Zoé Saldaña se encuentra en RD disfrutando junto a su familia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – La reconocida actriz Zoé Saldaña se encuentra disfrutando de su natal República Dominicana, junto a toda su familia.

Con una canción de Juan Luis Guerra, una bandera dominicana y un video donde recorriendo algunas de las carreteras del país, fue la publicación que compartió la estrella de “Avatar” a sus ocho millones de seguidores en Instagram.

En otros videos que circulan en las redes sociales se puede apreciar a su esposo, Marco Perego y a sus tres hijos en la playa, también compartiendo junto a los familiares de la actriz en el país.

En otra imagen que circula, se le ve junto al empresario George Nader, Marco y el padrastro de la actriz Dagoberto Galán por la zona costera de Miches, al este del país.

Como va escuchando a Juan Luis, en el video, se presume que la actriz pudiera ir a disfrutar del concierto que este sábado presentará el cantautor dominicano en Hard Rock Hotel Punta Cana.

Pese a que tiene una gran carrera en Hollywood, con múltiples éxitos en su catálogo, la actriz no se olvida de sus raíces y siempre está al pendiente de lo que ocurre en el país.

Tanto así que a mediados de 2020 la famosa manifestó su deseo de volver a hacer cine en el país, del cual solo guarda bonitas experiencias.

Mediante una entrevista con periodistas dominicanos a través de la plataforma Zoom, Zoé contó que, si no ha vuelto al cine, criollo no ha sido por falta de interés, sino de tiempo ya que cuando grabó la única película que ha hecho en el país, “La maldición del padre Cardona”, no ha parado de filmar una cinta detrás de otra.

