Zoe Saldaña protagoniza la portada de People en Español en su edición “Los más influyentes”

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- La actriz de origen dominicano y puertorriqueño, Zoe Saldaña, es la figura que protagoniza la portada de la revista estadounidense People en Español, en su edición que busca destacar las celebridades de habla hispana más influyentes, y reveló todos los detalles de su vida familiar durante la pandemia por coronavirus.

“Este año no voy a hablar de cuán maravillosamente estoy. No estoy maravillosamente, estoy OK”, se sincera la actriz de 42 años. “Tengo el corazón pesado, quiero llorar todos los días. Me estoy permitiendo ser vulnerable y ser frágil”, confesó la actriz de “The Guardians of The Galaxy” al referido medio.

Saldaña aseguró que la pandemia ha tocado la vida de sus familiares y amigos más cercanos, y aprovechó la exposición para hacer un llamado de atención para que la población continúe acatando las medidas de prevención dispuestas por las autoridades de salud para augurar el bienestar de todos.“Tengo tías, primos que han resultado positivos a la COVID. Estoy rezando y estoy manteniendo la cordura para poder ser fuerte para ellos. Este año nos ha golpeado a todos”.

Tal como ha sucedido con sus colegas, la actriz y modelo tuvo que aplazar sus proyectos para el próximo año en virtud de todos los cambios que ha provocado la pandemia. “He bajado la velocidad para poder ser bondadosa conmigo misma”, admite. “Al ser bondadosa conmigo, lo soy con todos a mi alrededor: mi esposo, mis hijos, mis vecinos”, reveló la actriz al tiempo que aseguraba que todavía continua dándole seguimiento a sus planes gracias a las herramientas digitales.