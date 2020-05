Zoe Saldaña espera ser sorprendida el día de las madres, a pesar de la pandemia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El día de las madres en Estados Unidos se celebra este domingo 10 de mayo, pero debido a las medidas preventivas por el nuevo coronavirus muchas mujeres no podrán compartir con sus hijos, lo que le da un toque diferente a conmemoración de este año.

Para la actriz Zoe Saldaña, el día que esperaba pasarla con sus padres, hermanas, hijos y esposo, solo quedará en el deseo y la esperanza de que el próximo 2021 sea posible, aunque no será tan triste para ella, ya que la compañía de sus tres pequeños y pareja será realidad por estar bajo el mismo techo.

La artista de 41 años de edad pasará el día de hoy en su casa de Los Ángeles (EE.UU.), esperando sorpresas de su familia, además de poder descansar hasta tarde.

“Será una celebración muy diferente debido a lo que el mundo está pasando con la pandemia. No podré abrazar a mi madre, ni mis hermanas, pero cuando esto termine será lo primero que haga”, expresó la protagonista de Colombiana (2011)

Saldaña agregó : “Quiero que mis hijos y esposo me sorprendan, me lleven el desayuno, me dejen dormir hasta tarde”

Durante un conversatorio virtual con periodistas dominicanos, la también bailarina se refirió al cierre de las actividades por el COVID-19, lo que afectó el rodaje de varios proyectos en lo que está involucrada, entre ellos una producción propia que tiene junto a sus hermanas y la empresa de streaming Netflix.

“En julio iniciaba en Italia el rodaje de una serie que estoy haciendo con Netflix, la cual pensamos mover para septiembre”, dijo.

Sobre el cine dominicano, la nacida en New Jersey de padre dominicano, confesó que quedó encantada de su participación hace ya más de 15 años en el filme La Maldición del Padre Cardona, pero su múltiples ocupaciones profesionales y personales no le ha permitido volver a trabajar en el país, lo que espera poder hacer muy pronto.

