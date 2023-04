Zoe Saldaña, entre “Las 100 personas más influyentes de 2023” de la revista «Time»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La revista Time publicó este jueves su acostumbrada lista de “Las 100 personas más influyentes de 2023”, donde figura la actriz de origen dominicano Zoe Saldaña junto a otras personalidades como Carlos III del Reino Unido, Joe Biden, Salma Hayek, Lionel Messi, Doja Cat, Kylian Mbappé, Drew Barrymore, Colin Farrell, Miachel B. Jordan, Beyoncé, Elon Musk, Luiz Inacio Lula da Silva, Gustavo Petro, Jennifer Coolidge, Bob Iger y MrBeat.

“Zoe Saldaña es la más ruda de la industria del entretenimiento”, describe el magacín estadounidense a la estrella de Avatar al inicio de su artículo escrito por Mila Kunis. Además de señalarla como una de las pioneras de las personas de color en Hollywood, “rompiendo barreras y abogando por una mayor diversidad y representación. No tiene miedo de hablar por lo que cree y usa su plataforma para tener un impacto positivo”.

Asimismo, Time destaca la versatilidad de Saldaña al poder “patear traseros” en Guardianes de la Galaxia y transmitir emociones a través de la serie de Netflix que protagoniza, From Scratch, su sentido de la moda y la valoración que tienen los demás de ella como madre.

