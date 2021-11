Zion Williamson, un paso más cerca del retorno con los Pelicans

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La recuperación de Zion Williamson sigue avanzando, aunque con poco ritmo. El 1 de noviembre conocíamos que su baja se dilataría al menos dos semanas más; ese tiempo ha transcurrido y por ahora no hay fecha para su vuelta; es decir, parece que por lo menos hasta diciembre no lo podremos ver en acción.

Las últimos noticias son positivas, pero no para lanzar las campanas al vuelo. New Orleans ha anunciado que su estrella ha sido autorizada para realizar ejercicios de contacto y entrenamiento de uno contra uno, lo cual supone un paso al frente que sin embargo no le librará de ser examinado nuevamente el 24 de noviembre, momento en el que se le realizarán más pruebas para determinar si puede serautorizado para los entrenamientos en equipo. Será en ese momento, cuando pueda entrenar sin restricciones, cuando se fije una fecha para su vuelta.

Lo cierto es que la baja de Zion está destrozando la temporada de los Pelicans. Sin haber podido debutar esta temporada, la franquicia de Luisiana acumula un balance de 2-13, siendo solo superados como el peor equipo del curso por los Houston Rockets (1-13).

Más allá de la circunstancia puntual del presente, preocupa justo eso, que los problemas físico de Zion no son puntuales. Desde su aterrizaje en la Liga ha sufrido lesiones como la que le dejó disputar únicamente 24 partidos siendo novato. Las temporadas van pasando, y las dudas sobre si su físico está preparado para la exigencia de la NBA aumentan. Todo ello se cruza con informes que aseguran que no está contento en los Pelicans. Cuando acabe la campaña tendrá la posibilidad de firmar una extensión, pero de igual modo podría rechazar tal opción para ser agente libre restringido en 2022, e incluso sin restricciones en 2023. Hay muchas incógnitas rodeando a Zion.

