Zion Williamson trabajará en su rehabilitación al margen de los Pelicans

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La situación de Zion Williamson en los Pelicans continúa haciéndose cada vez más extraña. El jugador, que no ha debutado aún esta temporada por encontrarse en proceso de rehabilitación, comenzará a trabajar en ella al margen de la franquicia, tal y como han informado los de Nueva Orleans. Estos no han querido anunciar a dónde se desplazará el jugador, pero Adrian Wojnarowski, periodista de ESPN, ha asegurado que este continuará tratándose en Portland.

El proceso de vuelta de Zion a las pistas ha sido de todo menos claro desde el principio, y todo lo que se ha ido sabiendo al respecto es que su regreso se va retrasando cada vez más. En septiembre, los Pelicans anunciaron que se había sometido a una operación en su pie derecho durante el verano, y en aquel momento se consideraba que era probable que llegase listo para el inicio de temporada. No obstante, pronto comenzaron a surgir los problemas y las dudas, que no han hecho sino crecer con el paso de las semanas hasta llegar al mes de enero sin nada claro al respecto.

En el comunicado emitido por el equipo, el jugador ha podido al menos ofrecer sus primeras declaraciones desde la lesión: «Como podéis imaginar, este es un proceso durísimo para mí. Sé que tengo trabajo por delante para poder volver a la pista en perfectas condiciones, y voy a trabajar lo que sea necesario para poder volver a estar con mis compañeros representando a la ciudad de Nueva Orleans al máximo nivel. El baloncesto lo es todo para mí, y estoy muy agradecido a los Pelicans y a mi entorno por todo su apoyo y cariño en este viaje».

No está claro si estas declaraciones, muy institucionales, reflejan el verdadero sentir del jugador con respecto a la situación. La forma en que la franquicia gestionó la rehabilitación de Zion en su año de rookie ya generó ciertas tensiones en su momento, y no sería muy sorprendente que en esta ocasión estuvieran surgiendo nuevos roces. Con todo, esta decisión de rehabilitarse al margen del equipo ha llegado de mutuo acuerdo, por lo que no necesariamente tiene connotaciones negativas de cara al futuro de Williamson en Luisiana.

