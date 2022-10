Zion Williamson sufre una torcedura de tobillo y será evaluado día a día

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW OLEANS.- El amistoso que los New Orleans Pelicans disputaron en Miami se saldó con un susto. En el segundo cuarto del encuentro, Zion Williamson se torció el tobillo en un intento de penetración a canasta, lo que, pese a que trató de seguir jugando durante unos minutos, le obligó a abandonar el partido. No obstante, no se trata ni mucho menos de una lesión de gravedad, y el jugador será evaluado día a día con el objetivo de llegar al inicio de temporada.

Zion no tendrá en principio ningún problema para estar con los suyos desde el principio en un curso clave tanto para él como para la franquicia. Con solo 85 partidos disputados en sus tres primeras temporadas, el ala-pívot aspira a contar por fin con continuidad y ayudar a los Pelicans a prolongar la buena tendencia del año pasado, para lo cual debe dejar atrás su calvario de lesiones. El jugador es plenamente consciente de la forma en que se pone el foco sobre su físico cada vez que le ocurre algo, y de hecho comenzó su intervención ante la prensa bromeando al respecto.

«Twitter ya ha hecho lo suyo. Allí son todos médicos por lo visto» comentó entre risas antes de hablar de cómo se había sentido tras la torcedura de tobillo: «Fue una de esas jugadas de las que te levantas con la sensación de que estás perfectamente. Pude jugar un par de minutos más y todo iba bien. Me sacaron simplemente para estar seguros. Queríamos echar un vistazo a la articulación, así que los médicos la analizaron y dijeron que era un molestia que se iría día a día. Al margen de eso, personalmente me siento bien. No han sido malas noticias ni mucho menos».

Los Pelicans jugarán un último partido de pretemporada este viernes ante los Hawks, choque con el que terminarán de preparar un curso que arrancarán el miércoles 19 visitando a los Nets.

