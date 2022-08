Zion Williamson solo perderá dinero por su peso si es despedido

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA ORLEANS.- Hace unos días, se hizo público que el nuevo contrato de Zion Williamson incluía una cláusula que le obligaba a someterse a pesajes regulares y a mantener su nivel de grasa corporal por debajo de un límite establecido, o de lo contrario perdería parte de su salario. No obstante, según ha anunciado en esta ocasión el periodista Marc Stein, esa pérdida de dinero solo se producirá si el jugador es despedido por los Pelicans, no si simplemente excede el límite marcado.

Muchos consideraron esta cláusula como una decisión necesaria a la hora de abordar la renovación de Zion, que firmó un contrato de 192 millones de dólares (podrían ser 231) pese a haber disputado tan solo 85 partidos en sus tres temporadas en la liga. Dado que han sido los problemas físicos los causantes de su escasa participación, Nueva Orleans optó por blindar su movimiento añadiendo estas condiciones al contrato, aunque el hecho de que tenga que ser despedido para que esta se aplique cambia bastante las cosas. Y es que, ¿cómo de mal tiene que salir la cosa como para barajar dicha decisión?

Cansado de hablar de su peso

Williamson, por su parte, se encuentra ya cansado de que su peso sea el tema central de tantas conversaciones. Según William Guillory, periodista de The Athletic, al ala-pívot no le molesta tanto que se hagan bromas al respecto, algo con lo que ha lidiado durante toda su carrera, como el hecho de que se dé a entender que no se preocupa o no se esfuerza lo suficiente para mantenerse en forma. Veremos si, tras pasar el último año al margen, su esperado regreso a las pistas puede poner fin a este tema y le permite demostrar el increíble potencial con el que llegaba a la liga.

Relacionado