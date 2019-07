Zion Williamson se perderá lo que resta de Summer League

Comparte esta noticia

El jugador de New Orleans cayó lesionado de su rodilla izquierda ante los Knicks

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Vicepresidente Ejecutivo de los Pelicans de New Orleans, David Griffin, ha anunciado que Zion Williamson no estará en lo que resta de “Summer League” tras caer lesionado en su partido de debut ante los New York Knicks (74-80), el cual tuvo que suspenderse a causa de un terremoto.

“Zion evolucionará de este incidente sin ningún tipo de problema”, señaló Griffin. “Sin embargo, con bastante cautela, hemos tomado la determinación de que no jugará por lo que resta de la Liga de Verano. Seguirá formando parte de los entrenamientos y aclimatándose con nuestro equipo de técnicos”, agregó.

Williamson cosechó ante los Knickerbockers 11 puntos, 3 rebotes, 4 tapones y 1 robo de balón en nueve minutos sobre el terreno de juego.

Anuncios

Relacionado