Zion Williamson se enfrenta a una demanda de 100 millones de dólares

EL NUEVO DIARIO, NEW ORLEANS.- Ser número 1 del Draft de 2019. New Orleans como franquicia dispuesta a construir su futuro alrededor de su imponente figura. Acuerdo millonario con Jordan Brand para calzar el modelo de zapatillas de Nike. Ya solo por estas tres razones los primeros pasos de Zion Williamson como profesional son los soñados por cualquier jugador de baloncesto. Además de su acuerdo con Jordan Brand, cobrará íntegro de los Pelicans unos 20 millones de dólares por sus dos primeros años en el equipo, pase lo que pase.

Sin embargo, no siempre la alegría es plena. Williamson y su entorno tendrá que pelear en la pista y en los exteriores, ya que el novato se enfrenta a una demanda de 100 millones de dólares interpuesta por Prime Sports y Gina Ford, antigua agencia de representación y antigua representante de Zion Williamson.

Ahora mismo, la empresa que lleva los negocios de Williamson es CAA Sports. Lo hace desde que a finales de mayo la familia del jugador decidiera que esa era la mejor vía para ello, toda vez que Gina Ford, su primera representante y quien en su día acarreó con los negocios de Usain Bolt y le dio el contrato con Puma, no era capaz de trabajar en la línea en la que el entorno de Williamson consideraba que debía hacerlo para con una futura estrella de la NBA.

Ford y Primer Sports habían firmado un acuerdo de representación con Williamson a mediados de abril, a los pocos días de que el de Duke se declarara elegible para el Draft. Pasaron las semanas, tuvo lugar la lotería del Draft, los Pelicans salieron agraciados con el número 1 y dijeron que elegirían a Williamson pero Gina Ford, siempre a ojos de la familia, no era capaz de hacer avanzar los negocios al mismo ritmo que se empezaba a proyectar la carrera del jugador.

Así que rompieron con Prime Sports y se unieron a CAA Sports el 31 de mayo. En junio, Gina Ford y compañía interpusieron una demanda en Florida por valor de 100 millones de dólares contra Zion Williamson, alegando violación de un contrato que no se podía romper durante los siguientes cinco años. Los 100 millones exigidos por Ford serían en concepto de daños y perjuicios

Respuesta del entorno de Williamson

Tras conocerse esta noticia, el entorno de Williamson planeó el contraataque, basado en otra demanda, presentada el 18 de junio, a dos días del Draft, en Carolina del Norte. Esta demanda denunciaba el contrato original de Prime Sports con Williamson y acusaba a Gina Ford de prácticas fraudulentas a la hora de reclutar jugadores, así como de presentar un contrato a Williamson en el que no se recogía en negrita que si el jugador lo suscribía ya no podría jugar más en la NCAA. Junto con todo ello, la demanda, a la que ahora se han hecho enmiendas por parte de los abogados de Williamson, acusa a Gina Ford de no estar registrada en la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto, requisito que se exige a los agentes en estados como Carolina del Norte o Florida. Otros aspectos de la demanda hablan del inicio del reclutamiento de Williamson por Primer Sports y Gina Ford en enero, cuando todavía era jugador de Duke.

Jeffrey S. Klein, uno de los abogados de Williamson, declaró en junio a ESPN: “Las acciones de Prime Sports Marketing hacia el Sr. Williamson violaron descaradamente el estatuto de Carolina del Norte específicamente diseñado para proteger a los atletas estudiantes”. Y aseguró el letrado que las continuas amenazas de Prime Sports a Williamson obligaron a este y a su entorno a tomar las medidas necesarias.

