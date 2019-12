Zion Williamson podría no debutar en la NBA hasta el 2020

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Una manifestación de personas con disfunción visual parece haber reparado en Zion Williamson, en el que está llamado a ser todavía su año inaugural en la NBA. Al producto de Duke, proyectado como uno de los jóvenes que dominarán la liga en el futuro, se le están atragantando sus primeros meses en la competición.

Lo último que supimos del bueno de Zion fue que su recuperación no iba todo lo rauda que deseaba su enfervorizada comunidad de admiradores (y también agnósticos). La rehabilitación del novato iba a extenderse más allá de seis semanas y no se estaban cumpliendo los plazos mencionados en un principio, cuando el jugador se dañó la rodilla, al comienzo de la temporada. Su vuelta a los entrenamientos se sigue retrasando, todavía no se sabe cuándo reanudará las prácticas de cancha junto a sus compañeros y ahora parece que su debut en la temporada podría irse hasta no antes de la llegada del año 2020.

Marc Stein (NY Times) pudo revelar recientemente que algunos círculos dentro de los propios New Orleans Pelicans no esperan a Zion antes del 2020.

“En lo que respecta a los Pelicans, durante el fin de semana había resignación en algunas esquinas sobre que el novato Zion Williamson pudiera tener que esperar para su debut hasta el 2020”, podía escribir Stein en su cuenta de Twitter.

Como es lógico, en New Orleans no hay ninguna premura con el desgarro del menisco lateral derecho que Zion sufrió el pasado 13 de octubre. Alvin Gentry alegó la pasada semana que su jugador ha hecho algunos progresos (no muchos), y que no van a correr lo más mínimo; cuando tenga que volver, lo hará, nunca antes. Y mientras no hay ninguna urgencia por erosionar las fases de rehabilitación de su preciado rookie, los Pelicans no levantan cabeza en la cancha: nueve derrotas en los últimos nueve partidos y ya son el segundo peor equipo del Oeste (6-18).

Están esperando a su nuevo mesías, pero no se correrá riesgo alguno. Tienen entre manos un producto nunca antes visto en la Liga y por eso han de ir descubriendo los procedimientos correctos para no dañar su rutilante gema. Toca precaución máxima. Sin Zion Williamson, probablemente, hasta el año 2020.

Anuncios

Relacionado