Zion Williamson podría necesitar una segunda cirugía en el pie

EL NUEVO DIARIO, NEW ORLEANS.- La situación de Zion Williamson cada vez pinta peor. Todos conocemos a estas alturas que es jugador propenso a las lesiones, pero por ahora se había recuperado según el cronograma previsto. Pues bien, la fractura que sufrió en el pie derecho durante el pasado verano, de la cual David Griffin dijo que no debería impedirle estar para comenzar la temporada, amenaza ahora con dejarle sin debutar en la misma…

Esa es la información que maneja Christian Clark de New Orleans Times-Picayune. Según el citado periodista, Griffin ha asegurado que en una o dos semanas se le realizarán nuevas imágenes a Zion en su pie derecho; eso sí, sin dejar claro que supondría un resultado u otro. Sobre esto, Clark explica que es posible que el ala-pívot necesite una segunda cirugía en el pie, pero que es algo que aún no se ha decidido.

Si se opera, adiós a la temporada, pero si no lo hace… puede que también. La historia de Zion esta campaña es la de un jugador que no ha parado de sufrir contratiempos, los cuales han sido causados en parte por su sobrepeso. Ya se dijo hace tiempo que la organización de Luisiana quiere cambiar sus hábitos alimenticios, pero si ello no viene acompañado de ejercicio, difícilmente dará resultado.

La cuestión es que hay que hacer una profunda reflexión. Cuando se lesionó se dijo que estaría para empezar la temporada, en noviembre que le faltaban al menos dos semanas, en diciembre que había aparecido un contratiempo y que ahora le faltaba un mes… Estamos a mediados de febrero y solo sabemos que la situación no ha mejorado un ápice.

Hasta cierto punto da lástima. Todos le hemos visto jugar y hacer cosas excepcionales sobre el parqué. Pensar que eso puede desaparecer más pronto que tarde no es agradable. No estamos metidos en la franquicia y desconocemos la mejor decisión, pero sin duda hay que acertar con ella para que la carrera de un jugador único como Zion no quede en nada.

«Como pueden imaginar, este ha sido un proceso muy difícil para mí. Sé que hay trabajo por hacer en mi recuperación antes de que pueda regresar a la cancha de manera segura, pero continuaré dedicando el tiempo necesario para poder volver con mi equipo y representar a los aficionados de los Pelicans y a la ciudad de New Orleans al más alto nivel», expresaba en enero, cuando marchó a Portland para concentrarse en su rehabilitación. Esperamos que su cumpla su deseo.

