Zion Williamson pasa por el quirófano: lesión en la rodilla y de 6 a 8 semanas de baja

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW ORLEANS.- Como se había adelantado, los Pelicans de New Orleans han informado que Zion Williamson se ha sometido a una intervención quirúrgica y se estima que estará de baja por un periodo de baja de entre seis y ocho semanas.

El equipo ha emitido un escueto comunicado de prensa en el que afirma que Zion ha pasado hoy por el quirófano para someterse a una cirugía que solventase un desgarro en el menisco lateral derecho y que la intervención ha sido “exitosa”, sin dar más explicaciones.

Zion Williamson fue elegido número 1 del Draft de 2019 y en la pretemporada ha rendido a un nivel muy alto que disparaba las expectativas sobre su primera aventura profesional. Todo el revuelo generado por Zion, que promedió más de 20 puntos por partido durante la pretemporada, tendrá que esperar. En caso de que se pierda seis semanas de temporada regular, estará fuera alrededor de 20 partidos; y en caso de que su baja se extienda hasta las ocho semanas, serán 30 encuentros sin poder debutar.

Novato del Año

El precedente de novato que fue coronado como Rookie of The Year con menor número de partidos disputados fue el caso de Patrick Ewing, que con 50 choques (de 82) fue rey de la camada 1985-86.

Esta baja supone un revés, serio pero no definitivo, para Zion Williamson en sus aspiraciones para ser elegido como mejor debutante. No cabe ninguna duda de que es el gran favorito, pero si su número de ausencias empieza a escalar, peligrará su realengo. No hay más que echar la vista atrás a Joel Embiid, cuyo dominio insultante (20,2 puntos de promedio) no bastó para que sus 31 partidos disputados le valieron para ser el mejor novato.

Anuncios

Relacionado