Zion Williamson no jugará esta temporada en la NBA

EL NUEVO DIARIO, NEW ORLEANS.- Se veía venir, y finalmente fuentes de Shams Charania así lo han confirmado: Zion Williamson no jugará en la presente temporada regular 2021-21 después de no recuperarse a tiempo de la fractura sufrida en su pie.

La estrella formada en la Universidad de Duke, a quien se le ha acusado de una gran falta de compromiso con los Pelicans, ha estado trabajando al margen de la franquicia y se ha tratado la recuperación en la ciudad de Portland, Oregón.

Williamson, quien podría negociar una extensión de contrato este próximo verano, se ha unido recientemente a la disciplina dirigida por Willie Green y ha podido acudir a los partidos que han disputado como locales.

Sin opción de jugar este año, en la temporada pasada disputó 61 encuentros oficiales con unos guarismos de 27 puntos, 7,2 rebotes y 3,9 asistencias en 33,2 minutos por jornada.

