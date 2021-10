Zion Williamson aún no puede entrenar a máxima exigencia

Comparte esta noticia

El 1-3 con el que han comenzado la temporada los New Orleans Pelicans parece no afectar a las prisas con el regreso de Zion Williamson. Ayer, la página oficial de la franquicia quiso actualizar la información con respecto al estado de su lesión de pie. Sin mucha novedad, el comunicado revela que el jugador va progresando poco a poco mientras se entrena apartado del grupo. Su entrenador Willie Green admite que es capaz de correr, pero que no puede hacerlo al máximo todavía.

Dada esta tesitura, obviamente nadie es capaz de vaticinar la fecha de regreso de Williamson. Green dice que una vez se someta a la próxima serie de pruebas planeadas para realizarse durante esta semana o la próxima, tendrán una idea mejor de cómo seguir tratando su recuperación. «Está haciendo cada vez más cosas. Va progresando. Esperamos poder subir la intensidad después de que le escaneen».

Zion fue operado en algún momento previo al comienzo del training camp de los Pelicans. Algunas filtraciones apuntan a que sucedió en una fecha cercana al inicio del mes de agosto, pero David Griffin esperó al inicio de la temporada para hacerlo público. En un primer momento se dijo que la idea era que comenzase la temporada, pero ya hemos consumido la primera semana y no se atisba fecha de vuelta. Desde Nueva Orleans ya ni siquiera se atreven a lanzar estimaciones.

Relacionado