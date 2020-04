ZeroZeroZero, una serie de Amazon que ofrece una visión fresca del mundo de las drogas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El oscuro mundo de las drogas es una fuente inagotable de historias. El cine y la televisión no se cansan de nutrirse de este prolífico afluente. Un dudoso glamour se ha gestado en las historias que pintan a los malhechores que comandan las organizaciones criminales que mueven las fichas en el bajo mundo. Ejemplos sobran, desde el inmortal Vito Corleone hasta el más nuevo Miguel Ángel Félix Gallardo de Diego Luna en Narcos: México. La nueva propuesta de Amazon Studios es ZeroZeroZero, una serie limitada que ofrece una visión con aires de frescura sobre el mundo de las drogas.

Leonardo Fasoli (Gomorrah, El Inmortal) y Setefano Sollima (Sicario: Day of the Soldado, Suburra) son los creadores y los que comandan el equipo de guionistas que han trabajado en los ocho episodios de esta primera temporada. El equipo de producción suma también a un director del calibre de Pablo Trapero (Carancho, El Clan). Como ya es habitual estas series no escatiman en nada y los niveles de producción no tienen nada que envidiar a ninguna producción pensada para cine. Esta en particular requiere de una variedad de locaciones que se extienden desde las costas mexicanas hasta las playas italianas. Seguimos un cargamento de drogas desde su punto de origen, a través del Atlántico, hasta las manos de los compradores. El libro de Roberto Saviano cobra vida bajo los reflectores.

Los proveedores

Las tres líneas de tiempo que se desarrollan de forma paralela en ZeroZeroZero tienen como punto de origen la plaza de los proveedores en la ciudad de Monterrey en México. Los hermanos Leyra, interpretados por Víctor Huggo Martin y Flavio Medina, tienen el control de las operaciones en esa ciudad y están dispuestos a proveer las 5 toneladas de cocaína que necesita Don Minu (Adriano Chiaramida). Su organización, la ‘Ndrangheta, está tratando de reorganizarse y volver a establecerse como la fuerza imponente que una vez fue.

El mundo de los Leyra se tambalea debido a los conflictos con otros carteles y Manuel (Harold Torres), un militar de las fuerzas élite, pone sobre la mesa una oferta que puede ayudarlos a establecer un dominio absoluto. Sobre estos conflictos la historia nos enseña la primera punta del tridente, especialmente en la figura de Manuel. Frío y calculador su personaje va creciendo y a su paso aplastando todo lo que se le interponga en su camino.

Los intermediarios

El hilo que une a los mexicanos e italianos es la familia Lynwoods. El patriarca Edward (Gabriel Byrne) ha estado en el negocio por mucho tiempo y su hija Emma (Andrea Riseborough) es ahora su mano derecha. El hijo menor Chris (Dane DeHaan) no juega un papel importante, pues el padre no lo quiere en los turbios negocios de la familia. Un giro inesperado en los eventos obliga a Emma a involucrar a Chris para hacer llegar el cargamento hasta los compradores.

El guion utiliza a los Lynwoods como el pívot para que las otras piezas se mueven con fluidez. Esta segunda punta del tridente posee la carga emocional que sirve como gancho para crear empatía. Los dos muchachos de los suburbios de Nueva Orleans y su odisea para salvar no solo el negocio de la familia sino también el pellejo.

Los compradores

La tercera cabeza que completa el tridente es la de las familias italianas. Mientras Don Minu trata de poner las cosas en orden una brutal guerra por el poder se desata en su territorio. Su nieto Stefano (Giuseppe De Domenico) tiene otros planes y su visión no comulga con la del patriarca. Aún cuando las cosas se mueven a un ritmo menos frenético en esta tercera línea de tiempo, su ritmo es implacable. El cargamento que se viene se percibe como la salvación y pero en igual medida es la manzana de la discordia.

Una movida arriesgada de Stefano deja expuesta a la familia y lo obliga a cruzar camino con los intermediarios. En este personaje el guión encuentra una pieza fundamental que funciona como catalizador y obliga a los demás personajes a tomar decisiones cruciales.

Si bien ZeroZeroZero tiene una muy definida vocación como producto de entretenimiento, hay espacio para un correcto desarrollo de personajes y un planteamiento acertado de la historia. Buenas actuaciones y una historia que fluye sin tropiezos la convierten en una serie con mucho potencial.

8/10

Por: HUGO PAGAN

