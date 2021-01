Zeny Leyba espera su segundo bebé

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora Zeny Leyba anunció este martes que espera su segundo bebé, fruto de la relación que contrajo en 2013 con Alex Hernández.

Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, al tiempo de revelar que se encuentra en su tercer mes de gestación, con una fotografía junto a su esposo y su hija Amira, sosteniendo un cartel que leía “Mami y papi no tuvieron distanciamiento social. Baby #2 coming soon”.

“Mientras estuve embarazada de Amira yo no tenía idea de lo que me esperaba. Ahora que lo sé, admito que estoy aterrada de volver a las malas noches, los cólicos, la lactancia, etc etc etc, pero felizde que se nos multiplique el amor y que Amira tenga un/una hermanit@”, escribió la expresentadora de “Sábado Chiquito de Corporán”.

Leyba aprovechó el momento para revelar que este nuevo embarazo era anhelado pues junto a su esposo tomaron la decisión de ser padres nuevamente, y “Dios nos bendijo rápidamente en nuestro deseo”.