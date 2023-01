Zelenski pide en Davos más rapidez en decisión de transferencia de armas

EL NUEVO DIARIO, DAVOS.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió este miércoles a los líderes políticos más rapidez en las decisiones sobre transferencia de armas a su país en el curso de su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, donde se guardó un minuto de silencio por las víctimas de un accidente de helicóptero en su país, entre ellos el ministro del Interior, Denis Monastirski.

“El mundo debe ser más rápido en suministrarnos misiles de defensa aéreos y tanques”, dijo Zelenski al intervenir por videoconferencia desde Kiev, pues consideró que el mundo no ha tomado decisiones con la rapidez que la situación de guerra requiere, una situación de la que Rusia saca provecho.

Zelenski agradeció al auditorio que guardara un minuto de silencio por los fallecidos en el accidente del helicóptero y por todos los muertos en la guerra, e hizo una comparación entre el poco tiempo que se necesita y el gran daño que se puede causar.

“El pasado 14 de enero, un misil ruso solo necesitó 3 minutos para matar a 45 personas al alcanzar un edificio de viviendas en Dnipro”, señaló.

Y por ello, insistió en varias ocasiones en la necesidad de que el mundo reaccione “con decisión y rapidez” a las acciones de Rusia, pues el presidente ruso, Vladimir Putin,-dijo- no dudó en tomar Crimea (en 2014) ni en atacar a Ucrania en 2022.

“Hay que acelerar el apoyo militar, el suministro a Ucrania de sistemas de defensa aéreos y tanques”, afirmó.

No obstante, se declaró convencido de que “el mundo civilizado” saldrá vencedor frente a la amenaza de Rusia y que esto se logrará con unidad.

A una pregunta del entrevistador sobre si la situación en el frente está estancada después de los éxitos conseguidos a final del año pasado por las fuerzas ucranianas, Zelenski respondió que la guerra sigue, las batallas son diarias en el este del país y que los ucranianos “seguimos fuertes y unidos, porque estamos motivados”.

Acerca del siniestro hoy del helicóptero cerca de Kiev que causó la muerte de la cúpula de Interior, incluido el ministro, y de varios niños de una guardería, Zelenski enfatizó que “no es un accidente, porque se debe a la guerra, es una de las consecuencias de la guerra”.

Y preguntado si temía en algún momento por su seguridad personal, el presidente ucraniano respondió: “No, no me preocupa, y no tengo nada más que añadir”, en medio de los aplausos del auditorio, entre quienes se encontraba su esposa, Olana Zelenska, presente en Davos desde ayer, martes.

