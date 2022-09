Zelenski desmiente que el grano ucraniano vaya sobre todo a Europa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION INTERNACIONAL.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha desmentido esta noche que el grano ucraniano que se exporta vaya sobre todo a Europa, como ha afirmado el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

“Hoy Rusia expresó otra declaración descaradamente falsa de que la mayoría absoluta del grano ucraniano supuestamente se exporta a países europeos. Bueno, las palabras de verdad no se han escuchado a nivel oficial en Rusia durante mucho tiempo y esto no sorprende a nadie”, ha afirmado en su habitual discurso nocturno.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, abordará con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, limitar los destinos de los barcos que exportan grano ucraniano, ya que “los países más pobres” no tienen acceso al mismo, según su versión.

“Excluyendo a Turquía como mediador, prácticamente todo el grano que sale de Ucrania no va a los países más pobres, sino a Europa. Solo 2 de 87 barcos va a los países en vías de desarrollo. 60,000 toneladas de 2 millones”, recalcó Putin durante la sesión parlamentaria del VII Foro Económico Oriental de Vladivostok.

Sin embargo, Zelenski ha afirmado esta noche que los productos alimenticios ucranianos se han exportado a tres continentes: Asia, a donde se han enviado ya 54 barcos; África, con 16 barcos y Europa, con 32 barcos.

Pero parte “de este volumen” enviado a Europa, según el presidente ucraniano, “se vuelve a enviar después a países asiáticos y africanos”.

Como afirmó hace unos días, Zelenski ha insistido en que a finales de mes se habrán exportado tres millones de toneladas de productos agrícolas, de los cuales “una parte importante es para los países más pobres y necesitados”.

Ha citado, en concreto, el primer cargamento que fue entregado a Etiopía: “La ruta no fue fácil: primero por mar, luego por camiones. Pero cientos de miles de etíopes en realidad se salvan de morir de hambre”.

“Quizás Rusia no esté de acuerdo con esto y no quiera notarlo. Sin embargo, esto es exactamente lo que el mundo necesita. Es necesario salvar del caos a países de diferentes continentes, es necesario salvar a la gente del hambre”, ha dicho Zelenski.

“A diferencia de Rusia, -ha añadido- no hacemos una división racista del mundo en quienes merecen seguridad y quienes supuestamente no, en quienes merecen vivir sin hambruna y quienes supuestamente no. Apoyamos a todas las personas, a todos los países”.

Y ha subrayado: “Ucrania fue, es y será el garante de la seguridad alimentaria mundial”.

