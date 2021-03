Zay “El Artista”, considera en RD no apoyan jóvenes que quieren hacer buena música

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La nueva revelación del reguetón romántico en República Dominicana, Salomón Hidalgo, conocido artísticamente como “Zay El Artista”, consideró que en el país hay muchos jóvenes talentosos que quieren hacer buena música, pero no reciben el apoyo necesario por parte de organizaciones que tiene que ver con el mundo artístico.

“Hay ciertos medios y organizaciones que no te dan el apoyo que deberían porque son doble moral, quieren que el país haga música buena pero cuando tú vas no te apoyan”, manifestó.

Zay emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la conductora Raquel Suárez, en el programa “Novedades”, el cual conduce junto a Laurie Peña y Paola de la Cruz, y que se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

En ese sentido, el cantante de música urbana expresó que es una pena ver cómo algunos medios y organizaciones no abren las puertas a jóvenes talentosos que buscan llegar a crecer en la música solo porque han optado por géneros que no son ahora mismo tan populares como el reguetón romántico.

“Así como yo, aquí en República Dominicana hay muchos jóvenes con talento que quieren hacer buena música, pero no reciben el apoyo necesario para lograrlo porque estamos viendo que si tu no haces algo que se haga viral, tú no trasciendes”, aseguró.

En ese orden, exhortó a los jóvenes a que “sigan sus sueños y siempre pongan a Dios en primer lugar porque él es quien determina cuándo le llegará el tiempo a cada quien”.

Aclaró que en el país sí hay un público que consume buena música, y dijo sentirse agradecido por el apoyo que ha recibido durante los tres años que lleva de carrera.

“Yo me siento más que agradecido con el apoyo que mi gente me ha dado y más mi gente de San Juan de la Maguana que en cualquier cosa que yo hago siempre me están apoyando y compartiéndolo, así también me siento con mis amigos, mi familia y mi equipo de trabajo”, resaltó.

En la actualidad Zay cuenta con su primer álbum musical titulado “Amor y Maldad” el cual cuenta con 8 canciones escritas por él y que tratan los temas que suceden en las relaciones de parejas.