Zapata sobre Djokovic: «Es una oportunidad que vas esperando en tu carrera»

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Un duelo contra Novak Djokovic, en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York y en sesión nocturna. Ese es el fantástico desafío que se ha ganado el tenista español Bernabé Zapata, que se medirá con el genio serbio en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.

«Para ser honesto, es una pista con la que he soñado siempre. La Arthur Ashe es la pista más grande del mundo (con capacidad para casi 24.000 espectadores) y he soñado mucho con jugar la sesión nocturna con grandes jugadores, en este caso con Novak. Al final es lo que desea un niño siempre cuando mira la televisión: estar en una pista grande de un ‘grand slam’ ante uno de los mejores de la historia», dijo este lunes a EFE.

«Entonces, la verdad es que emocionalmente es un partido que me apetece mucho jugar. Sé todo lo que conlleva detrás, pero me apetece mucho jugarlo porque es una oportunidad que vas esperando durante tu carrera», agregó.

Zapata (76) venció este lunes en primera ronda al estadounidense Ethan Quinn (475) por 6-4, 6-4 y 6-3 en dos horas y 13 minutos y se enfrentará en el siguiente cruce a Djokovic (2), que doblegó al francés Alexandre Müller (85) y que se aseguró ser número uno de la ATP, en lugar del español Carlos Alcaraz, cuando acabe este ‘grand slam’.

Sin precedentes de partidos o entrenamientos con el balcánico, el de Valencia, consciente del gigantesco reto que tiene por delante, dijo que saldrá con la ilusión de dar la campanada.

«Tengo que salir a intentar ganar el partido: no pensar en que es Novak, no pensar en el estadio. Y hacer mi partido. Al fin y al cabo, es un partido más en mi carrera, yo me lo tomo así», reflexionó.

«Yo creo que la clave, por supuesto, es que él tenga un día bastante malo. Hay que ser honesto, es la realidad. Es un jugador que tiene un nivel tenístico de los mejores de la historia. Y, aparte, incluso no sintiéndose tan a gusto en la pista (…) es complicado si está a nivel medio meterle mano», añadió.

Zapata, que este martes pisará por primera vez el Arthur Ashe Stadium para entrenar, también indicó que será un partido en el que la gestión de las emociones y los nervios y estar «tranquilo» será muy importante.

Por otro lado, el español se mostró muy satisfecho por su triunfo ante Quinn, un prometedor joven de solo 19 años.

«Estoy bastante contento porque era un partido emocionalmente complicado ya que a priori es un jugador con no tanta experiencia; era la primera vez que jugaba en ‘grand slam’. He estudiado bastante bien cómo jugaba, su agresividad. Se basa mucho en el servicio y la derecha, sobre todo. Con lo cual he enfocado el partido en estar bastante sólido, intentar no hacer muchos errores, buscarle bastante el revés porque sabía que ahí él sufría en los intercambios largos e ir variando con el resto», explicó.

«Ha sido un partido muy serio. Físicamente y mentalmente, he estado muy estable, que yo creo que es muy importante cuando juegas partidos tan largos», dijo.