“Zack Snyder’s Justice League”: Versión con pocas sorpresas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Si no me equivoco, todo el barullo de ‘Liga de la Justicia de Zack Snyder’ comenzó en 2017 cuando, en las redes sociales, una ola de fanáticos de DC exigían una edición alternativa que reemplazara esa versión infumable y ligera de ‘La Liga de la Justicia’ de Joss Whedon, la cual además tuvo una producción accidentada que un año antes terminó con la dimisión de Snyder.

Armados con la tendencia #ReleaseTheSnyderCut, ganaron popularidad a la velocidad de Wally West con la esperanza de motivar a los ejecutivos de Warner Bros. para que le dieran luz verde a la versión inédita de Snyder. Los entusiastas crearon una petición en línea para el estreno del “Snyder Cut” que recibió miles de firmas.

En ese momento nadie sabía si existía dicha versión. Y en reiteradas ocasiones los peces gordos de la Warner afirmaban que no tenían planes para lanzar una versión alternativa de la película. Pero la insistencia de los miembros del movimiento siguió adquiriendo fuerza y consiguieron que, tras tres años de especulaciones y teorías del fandom, Snyder filmara escenas adicionales para estrenar su versión exclusivamente en la plataforma de streaming de HBO Max.

Yo no me disponía a escribir sobre esta versión de ‘Justice League’ de Snyder, pero reconozco que el impacto cultural que ha tenido en esta semana, impulsado en parte por los activistas que perseveraron hasta convencer a Warner Bros. para que la realizara, me ha convencido para dedicarle unas cuantas palabras.

Es una prueba de la influencia que ejercen los medios digitales para avivar la campaña de unos fans. Se trata de una película con la que Snyder impone su visión sobre los míticos superhéroes de DC y logra corregir algunos de los defectos de la atrofiada predecesora, añadiendo unas cuantas escenas que amplían el espectro de cohesión y las motivaciones intrínsecas de algunos de los personajes secundarios, así como el tono serio y oscuro que se encuadra con una relación de aspecto 4:3.

Pero me temo que ni siquiera la nueva carga de componentes puede cauterizar los efectos de una narrativa regular de superhéroes en la que abunda la exposición y una falta de emoción que se registra durante cuatro horas que, a mi parecer, son excesivas.

La historia de la película es muy similar a la anterior, aunque en esta ocasión se distancia ofreciendo una coherencia que se evidencia en el problema principal. Comienza tiempo después del sacrificio de Superman (Henry Cavill), donde Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) se une a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot) con la finalidad de reclutar a un equipo de metahumanos que lo ayuden a proteger el planeta de Steppenwolf (voz de Ciarán Hinds), un militar del planeta Apokolips que busca reunir las tres Cajas Madres para redimirse por su fracasos del pasado y saldar la vieja deuda que tiene con su jefe, Darkseid (voz de Ray Porter).

Aunque el estilo de Snyder proporciona elementos coherentes que, a mi forma de verlo, sirven para desarrollar el conflicto central y justificar ciertas acciones de los personajes, me parece que su ecuación peca con unos cuantos excesos que le pasan factura a la narración y de alguna manera me mantienen en un estado de indiferencia con lo que veo en pantalla, como el abusivo metraje de cuatro largas horas en el que sobran las subtramas insignificantes y los diálogos triviales que solo funcionan para saturar el conjunto, el molesto uso del ralentí que en incontables secuencias solo me produce mareo cuando se extiende innecesariamente, los personajes de plástico que a veces lucen como figuras de acción de Hasbro, las situaciones previsibles que aparecen a modo de déjà vu e imposibilitan que cualquier sorpresa potencial me parezca emocionante.

Nada de lo que veo en esta película supone para mí algo relativamente sorprendente con la pirotecnia cuantiosa. Los pocos momentos que son de mí agrado se limitan, primero, a la participación de Cyborg (Ray Fisher), quien muestra un desarrollo significativo y, segundo, a la de Flash (Ezra Miller).

También el regreso de la seriedad y el liderazgo de Batman, además de que ofrece un comentario aceptable sobre la relevancia de la dinámicas grupales como causa de victoria, mientras coloca una cantidad considerable de guiños que señalan un universo compartido de DC.

Estoy seguro de que el esfuerzo de Snyder supera el bodrio de Whedon, pero aun así no deja de ser una propuesta redundante de superhéroes. Ofrece menos de lo que venden en las redes sociales los seguidores de la iglesia de Snyder.

Ficha técnica

Año: 2021

Duración: 4 hr 02 min

País: Estados Unidos

Director: Zack Snyder

Guión: Chris Terrio

Música: Junkie XL

Fotografía: Fabian Wagner

Reparto: Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Henry Cavill,

Calificación: 6/10