Zack Greinke lanzará el cuarto partido de la serie ante los Atléticos

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Zack Greinke abrirá el Juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Americana por los Astros contra los Atléticos este jueves, informó Las Mayores.

No se sabía quién se subiría al montículo en el cuarto choque, ya que Greinke ha sufrido dolores en el brazo derecho esta semana y no se sabía si podía lanzar o no hasta el jueves. La otra opción era el derecho dominicano Cristian Javier, quien tiró un cero el lunes en el Juego 1.

Los problemas en el brazo de Greinke provocaron que el manager de Houston, Dusty Baker, enviara a la lomita el miércoles para el Juego 3 al mexicano José Urquidy, quien permitió cuatro jonrones solitarios de Oakland en lo que al final fue una derrota de los Astros por 9-7.

La última vez que Greinke abrió un partido fue el Juego 1 de la Serie del Comodín el 29 de septiembre contra los Mellizos. Necesitó hacer 79 pitcheos para completar 4.0 episodios de una sola carrera. En la temporada regular, el veterano tuvo marca de 3-3 con efectividad de 4.03 en 12 aperturas.