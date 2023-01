Zach LaVine respeta que el último tiro sea para DeRozan

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO.- Es una de las grandes discusiones en cualquier conjunto NBA: la jerarquía entre sus mejores jugadores. Hubo un tiempo en el que los equipos tenían una gran estrella y luego piezas secundarias que podían incluir algún otro gran jugador. Sin embargo, en estos momentos juntar a dos o tres jugadores de primerísima línea se ha convertido en una constante en franquicias que buscan conseguir muchas victorias… y el anillo.

Ese es también el caso de los Chicago Bulls. La franquicia de Illinois realizó importantes cambios en verano de 2021 hasta el punto de firmar a un jugador del nivel de DeMar DeRozan, quien se unía a otra estrella como Zach LaVine. Este segundo era hasta entonces el señalado para realizar los tiros decisivos en los finales apretados; sin embargo, desde la adquisición de DeRozan eso cambió, tal y como pudimos ver en el último partido disputado ante Cleveland, cuando el ex de los Raptors hizo el último lanzamiento en busca de la victoria. No lo consiguió, pero no por ello su compañero, LaVine, deja de entender que es el jugador indicado para ese cometido.

«Entiendes lo que ha hecho en su carrera. Ha realiza muchos de esos tiros y los ha convertido en un gran porcentaje, así que te encuentras a gusto con esa decisión. Estoy con él cada vez que hace uno de esos tiros acierte o no, ya que le he visto más veces anotar que fallar», expresa a K.C. Johnson de NBC Sports Chicago.

Más allá de quién se ocupe de tal cometido, en Chicago andan más preocupados por el irregular deambular del equipo en la presente campaña. Aunque han salido victoriosos en cinco de sus últimos siete partidos, los Bulls son estos momentos undécimos de la Conferencia Este con 16-20; es decir, están incluso fuera de puestos de play-in.

