Zach LaVine podría pasar por el quirófano al acabar la temporada

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO.- Zach LaVine no termina de estar bien. Recientemente visitó a un especialista por sus problemas en la rodilla izquierda, quien le tranquilizó al darle el visto bueno para seguir jugando; sin embargo, él mismo admite que por el momento (esta temporada) no estará al cien por cien.

«Mi rodilla no está al cien por cien. Esa es la realidad. Pero… ¿aún puedo salir ahí fuera y contribuir? Todavía puedo hacerlo, pero es algo con lo que tendré que lidiar hasta el final de la temporada. Puede que no esté perfectamente, pero yo, al 80 por ciento, al 70 por ciento, o lo que sea, sigo siendo uno de los mejores jugadores de la NBA; así que de igual modo seré de los mejores en la cancha cuando juguemos», expresa a los medios.

Cuestionado por si existía algún riesgo al jugar, el escolta de los Bulls explica que si hubiese algún problema de tal estilo no jugaría; la cuestión es que las molestias se ciñen a dolor y algún problema de movilidad, algo con lo que simplemente espera lidiar lo mejor posible.

“No sabemos cómo vamos a abordarlo exactamente, pero será algo así como una cura periódica. Me hace sentir mejor por momentos, me hace sentirme cómodo jugando y en último lugar me permite ser efectivo en la cancha. Luego, cuando acabe la temporada, me ocuparé de lo que sea necesario», comenta antes de admitir que existe la posibilidad de una operación. «Va a ser una discusión que mantengamos mi médico y yo».

Agente libre en verano

Así es. Tras no firmar una extensión con Chicago, Zach LaVine será agente libre sin restricciones este verano. Hace poco comentó que espera recibir lo que merece, pero lo que no piensa hacer es parar ahora para estar bien físicamente entonces. Su primer objetivo es darlo todo este curso; lo que venga después ya se verá.

«Tengo aquí una gran responsabilidad con el equipo, mis compañeros, mis entrenadores y la ciudad de Chicago. Me enorgullezco mucho de eso. Significa algo para mí. Espero que la gente entienda que no me pondré a mí por delante. No voy a firmar mi contrato en este momento. No soy agente libre hasta el final de la temporada. Así que, hasta entonces, estoy concentrado en la temporada», finaliza.

