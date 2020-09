Zach LaVine, feliz con la llegada de Billy Donovan a los Bulls

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La firma de Billy Donovan como nuevo entrenador de los Chicago Bulls ha sido bien recibida por quien en principio es su mayor estrella. Zach LaVine, a quien desde hace tiempo se ha colocado en la órbita de New York Knicks y Brooklyn Nets, mostró su satisfacción por la contratación del ex técnico de Oklahoma City Thunder mientras estaba jugando al Call of Duty, lo que posibilitó que podamos ver su reacción en tiempo real.

“Oh, maldición, tenemos a Billy Donovan como nuestro próximo entrenador jefe… Lo juro. Acabo de salir. Wow. Esto estará bien… Realmente es un buen entrenador”, comentaba mostrando claramente que está en sintonía con la decisión tomada por la franquicia de Illinois.

Contar desde primera hora con el apoyo de los jugadores y el convencimiento de estos en su trabajo es un gran paso para Donovan. Sun antecesor, Jim Boylen, despedido en el mes de agosto, nunca llegó a ser entendido por un vestuario que no confiaba en sus métodos y que incluso amagó con un motín a principios de la temporada 2018-19. Finalmente continuó en su cargo hasta la llegada de la pandemia, pero por el camino no dejó los resultados ni el desarrollo esperados.

Donovan se convierte ahora en la apuesta del nuevo jefe de operaciones de baloncesto de los Bulls, Arturas Karnisovas. Como era de esperar, y aunque dieron a Boylen la oportunidad de plantear sus ideas, la nueva gerencia ha querido traer a un entrenador de su plena confianza para iniciar el proyecto.

Ahora queda por saber qué Bulls nos encontraremos la próxima temporada, la cual no empezará al menos hasta enero de 2021. Chicago cuenta con jóvenes talentos como el mencionado LaVine, Lauri Markkanen, Coby White, Wendell Carter, a quienes sumarán el número 4 del draft. Base sobre la que trabajar hay, pero desconocemos si Karnisovas optará por mantener el núcleo y a partir de verlos en acción decidir si debe prescindir de alguien, o si por el contrario se moverá agresivamente cuando se abra el mercado. Lo único seguro es que se abre una nueva etapa en el United Center.