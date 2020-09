Zacarías Ferreira se querella contra Danny Daniel por difamación e injuria

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A más de un mes de haberse dado a conocer la denuncia pública del cantante español Danny Daniel contra el bachatero Zacarías Ferreira por supuesta apropiación de la obra “Tu no Correspondes” o “Te quiero a ti”, la firma de abogados Pedro Feliz & Asociados anunció que impuso una demanda en contra del segundo por difamación e injuria.

Pedro Feliz, quien encabeza el grupo de jurista en defensa del responsable del éxito “Amiga Veneno”, explicó que acudieron a la fiscalía del Distrito Nacional para imponer una denuncia contra Daniel Candón de la Campa, nombre de pila del nacido en Asturias, por este haber dicho a través de los medios de comunicaciones tradicionales y digitales que su cliente le había robado el tema que hizo en bachata, incluiyendo una a violación a la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología.

“No se trata de una contrademanda ya que Danny Daniel nunca fue a la justicia a reclamar lo que supuestamente denuncia, el solo lo uso los medios para hablar mal de nuestro artista, y por eso, a más de un mes del hecho, nosotros tomamos la iniciativa de ir a las instituciones correspondiente en busca de defender el honestidad de Zacarias”, explico doctor en derecho.

Feliz llamó irresponsable Danny por hablar mal de alguien sin la forma correcta.

“Danny Daniel no uso los mecanismos correspondientes, no hizo una llamada, no trato de averiguar por vía a Ferrerira lo que estaba pasando y mucho menos fue al Ministerio Público para proceder con lo que él supuestamente dice que pasó”, agregó el penalista

Pedro también estuvo acompañado Aracelis Aquino, Alejandro Martinez y Julissa Ogando, quienes aportaron que el procedimiento, aunque sea iniciado en República Dominicana, proseguirá en España ya que ambos países son signatarios del Convenio de Europa, para la persecución judicial.

De su parte, Alejandro Martinez, quien se dedica a los demás de derecho de autor, indico que Zacarias no registro ninguna tema en Estados Unidos, ni ninguna parte, ya que el seguimiento a la misma es fácil de comprobar y fue investigado.