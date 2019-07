Zacarías Ferreira se estrena en la balada con “Más Romántico Que Nunca”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS.- Zacarías Ferreira lanzó su nuevo álbum titulado “Más Romántico Que Nunca”, donde por primera vez incursiona en la balada.

“La bachata corre por mis venas y ha sido el género musical que amo, me apasiona y que me ha brindado la oportunidad de llegar a millones de personas, pero siempre quise hacer un álbum de baladas, ya que me considero un romántico de nacimiento y entiendo que ahora ha llegado el momento” expresó el artista sobre su nueva producción que lanzó al mercado.

“Más Romántico Que Nunca”, es producido por ZF Music Corporation y es distribuido mundialmente por La Oreja Media Group y cuenta con 12 temas de los cuales 9 fueron producidos por el reconocido músico y gran arreglista Rafa Payan, la canción “El Mar de Amor” por Zacarías Ferreira, arreglos de metales y piano del maestro Juan Valdez y Webster Batista, en el tema “Despiadado”.

El nuevo álbum contiene una selección de 9 de los éxitos en bachata de Zacarías Ferreira grabados ahora en balada y tres canciones inéditas, además cuenta con 12 visuales producidos por la compañía colombiana Invictory Films y grabados en las ciudades de New York, New Jersey y Orlando, Florida.

Zacarías, quien recientemente ha estado número uno en la radio por el tema “Me Quedo” junto a Romeo Santos, anuncia que ya le está dando los últimos toques a su producción de bachata y en los próximos días informará de la fecha de lanzamiento.

