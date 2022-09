Zacarías Bonnat valora la importancia de estudiar mientras se lleve carrera deportiva

Comparte esta noticia

El medallista olímpico en pesas dice le gustaría jugar tenis como hobby

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El medallista olímpico en levantamiento de pesas y sexto en el ranking mundial, Zacarías Bonnat, consideró la educación como un pilar importante mientras se lleve una carrera deportiva, comentando que el programa Creando Sueños Olímpicos (Creso) es aquel que ha permitido trascender más allá de los escenarios deportivos.

“Trascender hacia la parte académica también nos permite hacer ambas cosas al mismo tiempo, culminar una carrera deportiva exitosa e iniciar de la mejor forma posible en el mundo laboral y académico”, admitió Bonnat, siendo entrevistado por José Flores en “Stop Time Sport RD”.

El pesista, quien se encuentra actualmente cursando la licenciatura de educación física en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), comentó que tomó esta decisión ya que “los logros deportivos pasan, pero el conocimiento adquirido permanece para toda la vida y es importante estudiar”.

Sin embargo, Bonnat no ha acabado con su carrera deportiva, la cual no ha sido sencilla, ya que ha sido uno de los tantos atletas de halterofilia que han tenido que sufrir la reducción de dos plazas olímpicas (de 7 categorías masculinas a 5), suponiendo para él todo un cambio en su estilo de vida para poder ser parte de París 2024.

Esto supuso que la categoría por la cual el atleta competía, de 81 kilogramos, quedara eliminada. “Hemos optado por subir a 89 kilogramos, teniendo de entrada muy buenos resultados ahí y apenas ya voy completando el peso corporal que necesito para estar full en la categoría y sintiéndome bien entrenando, muy fuerte”.

A pesar de los resultados, Bonnat admitió que el proceso no ha sido fácil, ya que ha tenido que salir de su zona de confort, pero gracias al trabajo combinado de los entrenadores, el preparador físico y el cuerpo técnico de la Federación de Levantamiento de Pesas, ha logrado adaptarse a un estilo totalmente distinto.

Mientras el jugador espera por el Campeonato Mundial de esa disciplina, pautado para celebrarse este año en Colombia, Bonnat admitió, con orgullo, que fue seleccionado por la Federación Mundial del Levantamiento de Pesas (IWF, siglas en inglés), como el segundo vicepresidente de la comisión de atletas y miembro del comité ejecutivo.

“Como dominicano, representar a los atletas del mundo a través de una comisión es un orgullo enorme, que partiendo de dominicana yo pueda llegar a escalar hacia otros horizontes, me llena de orgullo y satisfacción”, proclamó, considerando como una de sus metas inspirar y motivar a su país.

Pero el levantamiento de pesas no es lo único que Bonnat ha practicado, ya que resulta que también posee talento en el tenis.

“Me dio curiosidad y decidí tomar la raqueta a ver qué tal me podía mover en otro deporte que no fuera pesas y, para sorpresa mía, me dicen que tengo buena técnica, que parece que yo hacía tenis antes”, comentó, admitiendo que quizás en un futuro lo haga como hobby.

El atleta Creso también admiró las instalaciones del Centro Nacional de Tenis, ubicado en el Parque del Este, donde él ha pasado mucho tiempo de su vida y no había visto hasta hace poco. Consideró el lugar como un espacio “enorme”, y “bien” organizado.

Relacionado