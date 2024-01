Zac Rosscup: “Me siento muy bien jugando en esta liga”

Zac Rosscup.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO (Licey.com).- El relevista Zac Rosscup tuvo su primera participación con los Tigres del Licey este sábado, frente a las Estrellas Orientales, luego de ser seleccionado en el Sorteo de Importados, con miras a la Serie Final de la Liga Dominicana.

«Me siento muy bien jugando en esta liga, creo que es muy competitiva y los fanáticos son increíbles. El ambiente es impresionante, me encanta”, mencionó el refuerzo.

Rosscup, de 35 años, proviene de los Leones del Escogido, con quienes conquistó promedio de carreras limpias de 2.42 en Serie Regular y 1.42 en Round Robin Semifinal. Además, terminó con 39 ponches en ambas etapas, siendo líder entre los relevistas que vieron acción en la Semifinal, con 11.

Sin embargo, en 2022 fue cuando el zurdo vio acción por primera vez en la Liga Dominicana, teniendo una breve participación de solo tres partidos con las Águilas Cibaeñas durante la etapa regular del pasado torneo.

“Me sentí mucho mejor en esta temporada, principalmente porque he permanecido por más tiempo. Me he acostumbrado a la cultura y al idioma, incluso le he estado enseñando algunas frases en español a mis hijos”, dijo Rosscup.

“Estar con los Tigres en esta etapa de la temporada es muy significativo para mi. Ya estuve conversando con los coaches sobre mi plan de trabajo, que será muy parecido al que tenía con el Escogido”, agregó.

Durante 2023 vio acción en la Liga del Atlántico con Spire City, culminando con efectividad de 3.31 durante 22 partidos, 10 de esos como abridor. Asimismo, ponchó a 84 contrarios, en 70 entradas y dos tercios de labor.

