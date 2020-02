Yvonne Losos accionará en modalidad de adiestramiento en los Juegos Olímpicos

View this post on Instagram

Confirmación oficial de mi participación en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Mis más sinceras gracias a la Federación Ecuestre Dominicana, al Comité Olímpico Dominicano, al Ministerio de Deportes y a CRESO, a sus presidentes y directivos @josemanuelramos7938, @luisinmejia_ , @felipevicini, @ddiazviz06, @mannymoon84, por su apoyo a nuestro deporte y mi trabajo. Como siempre lo daré todo por mi país! 🇩🇴💪🏼❤ Official confirmation from the FEI of my particiption in the 2020 Tokyo Olympic Games. Mi most sincere thanks to the Equestrian Federation of the Dominican Republic, the Olympic Committee of the Dominican Republic, the Ministry of Sport of the Dominican Republic, the CRESO program and their Presidents and Directors for their continued support of our sport and my work. As always I will give everything for my country! 🇩🇴💪🏼❤ #tokyo2020 #yosoycreso #colimdo #fedoecuestre #orgullodominicano #latinapower #dressage #dressagerider #twohearts #feidressage #feiglobal #goals