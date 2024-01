Yván Lorenzo: la Ley DNI no se consensuó ni con los partidos, ni con los legisladores

Iván Lorenzo.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Yván Lorenzo, vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Senado, refutó al presidente, Luis Abinader, quien en la víspera opinó que la Ley 1-24 que crea la nueva Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) fue aprobada mediante consenso.

“Como vocero del PLD en el Senado es mi responsabilidad decirle al país que la Ley DNI no se consensuó ni con los partidos ni con los legisladores, al estudiarla vimos que era lesiva al interés nacional, dictatorial y por eso, tal como consta en acta, votamos NO en la Cámara Alta”, explicó Lorenzo, respondiendo así al jefe del Estado, quien en su tribuna semanal dijo que esa ley fue aprobada en consenso.

Asentándolo también en su cuenta en la red social X el senador por la provincia Elías Piña ratificó que los senadores del PLD votaron contrario al proyecto de Ley.

“En vista de que hay cuestionamientos a la oposición por el proyecto de Ley de DNI, me permito colocar imagen de mi votación en el Senado, los senadores del PLD votamos NO por ese proyecto. Siempre he sido frontal contra proyectos lesivos que ha sometido el Poder Ejecutivo”, escribió Yván Lorenzo.

Mas aún el vocero de la bancada del PLD en la Cámara Alta dijo la Ley DNI del Poder Ejecutivo no logró el consenso ni siquiera de la bancada oficialista (PRM) en el Senado: “Dos años cabildeando su aprobación con líneas desde palacio y solo lograron la mitad de la matrícula de los senadores. Con 16 votos a favor de 32, 8 que NO y 8 ausentes”, explicó presentando una imagen de la votación en el Senado.

Yván Lorenzo suscribió la posición de la dirección del PLD expresada en rueda de prensa en la que se acusa al gobierno de pretender establecer prácticas autoritarias y dictatoriales al aprobar la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia a semejanza de las peores prácticas de la Era de Trujillo.

