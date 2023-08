Yván Lorenzo confirma va por la Senaduría del Distrito Nacional

EL NUEVO DIARIO, DISTRITO NACIONAL. – Yván Lorenzo, actual senador de Elías Piña, confirmó este miércoles sus aspiraciones a optar por la candidatura a senador por el Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“Lo que ayer era un rumor, hoy confirmo es una realidad. Mi decisión no parte de un capricho personal, sino que viene motivado por cientos de dirigentes de mí partido que me han motivado a salir. Tomé esta decisión luego de una profunda reflexión y consulta con importantes líderes de mi partido, y de la base; y como expresé hace unos días en otro programa, y como bien decía el maestro e icónico miembro del Comité Político del PLD, Euclides Gutiérrez Félix, ser peledeísta es ser un soldado, consciente, valiente y disciplinado”, expresó Lorenzo durante una rueda de prensa en el Senado de la República.

Ayer, Lorenzo había hecho el anuncio de manera formal al secretario general del PLD, Charles Mariotti.

«Cortésmente, les extiendo un cálido saludo, en esta ocasión me dirijo a los órganos de dirección de mi partido, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con la finalidad de informar por las vías institucionales y de manera formal, mi decisión de aspirar a encabezar la candidatura senatorial del PLD en el Distrito Nacional», establece el documento.

Añadió que esta decisión la ha tomado a raíz de que «compañeros y compañeras que forman parte de las diferentes estructuras del partido me han manifestado su interés de que los represente como senador de la capital de la República Dominicana y, además, como hijo de esta ciudad que me ha visto desarrollarme profesionalmente, así como en el ámbito social y político, siento que es también una forma de agradecerle por todo lo que me ha permitido lograr».

En este sentido, dijo Lorenzo, es preciso señalar que el artículo 79 de la Constitución de la República «nos habilita» para aspirar por el Distrito Nacional.

Dicho articulo indica que para ser senador se requiere ser dominicana o dominicano en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cumplido veinticinco años de edad, ser nativo de la demarcación territorial que lo elija o haber residido en ella por lo menos cinco años consecutivos”.

Cabe recordar que el Partido de la Liberación Dominicana reservó la candidatura a Senador por el Distrito Nacional, y en vista de esto, el miembro del Comité Político del PLD remitió una carta a los órganos de dirección de su partido, que replicamos de manera intacta, a continuación:

Relacionado