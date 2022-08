Yuta Watanabe firma un acuerdo con los Nets

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- Los Brooklyn Nets y Yuta Watanabe han llegado a un acuerdo para que el jugador japonés se incorpore a la plantilla. Así lo ha anunciado la propia franquicia, que ha oficializado el contrato de un año y 1,9 millones de dólares que ha firmado el alero. Dicho salario, no obstante, no está garantizado, de modo que Steve Nash y su cuerpo técnico podrán valorar durante la pretemporada si les convence su rendimiento y si quieren mantenerlo o no en el equipo una vez arranque el curso.

Watanabe ha jugado cuatro temporadas en la NBA, aunque no ha sido precisamente una pieza fundamental de sus equipos en este periodo. En sus dos primeros años se unió a los Grizzlies mediante un contrato dual, y jugó un total de 33 partidos entre ambas temporadas que no le permitieron lucirse demasiado. Más oportunidades ha tenido en los Raptors, su equipo más reciente, donde sí ha podido tener algo más de presencia, especialmente en la 20-21 (jugó 50 partidos), y con quienes viene de promediar 4,3 puntos y 2,4 rebotes en 11 minutos.

Yuta se ha convertido así en el 14º jugador de la plantilla de los Nets, que podrán incorporar a un total de 20 durante la pretemporada para quedarse con 15 cuando comience la regular season. Será entonces cuando sepamos si el japonés se encuentra entre ellos y puede ayudar a los neoyorquinos a pelear por el anillo que de momento se les ha escapado.

Relacionado