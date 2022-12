Yunesky Maya aclara porqué no jugará con Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol

El lanzador cubano precisó que ideales políticos lo alejan de la selección de ese país

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cubano Yunesky Maya, a sus 41 años, continúa siendo uno de los lanzadores más dominantes en el campeonato de béisbol dominicano, un dominio que ha sustentado con su experiencia en este deporte y que ha marcado el éxito de las Águilas Cibaeñas.

Por tanto, el diestro ha sido llamado por la federación de béisbol de ese país para presentar a Cuba en el próximo Clásico Mundial de Béisbol a celebrarse en marzo del 2023, a lo que se negó Maya rotundamente.

“Sí, me llamaron, pero les dije que no. Ideales políticos me lo impiden, ellos lo saben, no puedo ponerme esa camiseta, fueron muchas cosas las que pasaron”, dijo tajantemente Maya, al ser entrevistado este lunes en el programa Diamante Deportivo.

Maya jugó las ediciones del Clásico entre 2006 y 2009 con Cuba.

“En este país me siento bien, quiero hacer mi residencia, de hecho, estoy trabajando en eso y casi termino el proceso, si la consigo y me llaman de Dominicana para representarlo lo haré con mucho gusto”, reveló Maya, nativo de Pinar del Río, y quien ha lanzado muchos años en Lidom, principalmente en las Águilas y Licey.

El Guerrero admitió que su primera opción es lanzar en Lidom, por lo que le hizo un llamado al gerente de las Águilas, Ángel Ovalles “pienso que ya tengo la temporada que viene asegurada, ya puse los números del presente torneo (risas)”.

Números de Lidom en torneo 2022-23

Al llegar este lunes, las Águilas ya tienen en sus manos la clasificación a la semifinal del torneo, un avance para el cual Maya ha demostrado su condición de as en la rotación abridora de los cibaeños, encargándose de frenar las malas rachas y garantizar la oportunidad de ganar a su equipo en cada una de sus salidas en la actual temporada en el país caribeño.

Las Águilas han contado con Maya como pieza fundamental de su rotación en los últimos tres campeonatos, en los que se ha posicionado como el líder entre los abridores del conjunto.

Para llegar al punto en el que se encuentra actualmente, Maya ha utilizado la experiencia que ha acumula en su paso por este deporte, que inició en la Serie Nacional cubana, también ocupó un lugar en el cuerpo de lanzadores de los Nacionales de Washington en las Grandes Ligas.

Todo este recorrido que ha realizado el nacido en Pinar del Río, quien también se ha mostrado en Puerto Rico y México, ha sido puesto en escena para dominar en el béisbol dominicano.

El diestro ha dejado atrás los días en los que dependía del poder de su bola rápida y de forma excelente ha pasado a utilizar sus picheos de media velocidad, localizándolos en la zona donde a los bateadores se les dificulta conectar la pelota con contundencia, lo que le ha permitido situarse como el líder en porcentaje de carreras limpias permitidas de la liga (0.76).

Maya, quien se caracterizaba por desafiar a los bateadores con su recta en la zona de strike, ha optado por buscar dominar a sus rivales con sus rompientes, principalmente con su cambio de velocidad y su slider, tratando de que los bateadores los persigan fuera del alcance de la parte gruesa del madero.

Maya ha definido a los jugadores de ofensiva que accionan en el torneo local, como bateadores “agresivos”, algo que le ha permitido jugar con esa condición, para obligarlos a ejecutar sus swing a los picheos que el realiza con el fin de obligarlos a fallar o conectar la pelota sin que constituya un peligro, confiando en su defensa.

Este estilo de lanzar y de pensar que ha logrado a través del duro trabajo que ha desarrollado en su carrera, ha llevado al cubano a ostentar una marca personal de 3-1 en el campeonato, la cual mejora a 5-2 para los cibaeños en los siete partidos que ha lanzado en este año en el béisbol invernal dominicano.

