Yubelkis Peralta: “La televisión es mi gran pasión, muy pronto estaré de regreso en ella”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La comunicadora, youtuber y actriz, Yubelkis Peralta volvió a las tablas de la mano de José Manuel Rodríguez y Alexander Corleone, en la obra de teatro “¿Cómo decirle que no la amo… pero la quiero?”, personificando a Verónica, una mujer muy distinta a su realidad, y además, anunció que muy pronto regresará a la televisión.

“La televisión es mi gran pasión, y muy pronto, si Dios lo permite, estaré de regreso en ella”, dijo en una entrevista para El Nuevo Diario.

También, manifestó estar “Muy emocionada” de poder asumir este reto y más al lado de grandes talentos dominicanos, reforzando así sus conocimientos como actriz, esta vez de teatro.

“Super emocionada en poder asumir este personaje junto a grandes talentos de nuestro país y más bajo la dirección del maestro José Manuel Rodríguez del cual siento gran admiración y respeto, y con el compromiso de llevar buen teatro a los dominicanos”, aseveró.

El personaje al cual Yubelkis da vida, es de una mujer muy liberal, abierta, sin miedo al qué dirán y que por demás, le encanta coquetear, sin medir las consecuencias que esto le pueda traer. Y es que Verónica es todo lo opuesto a la comunicadora, quien en la obra será la amante de Roberto (Alexander Corleone) y amiga de Marcela (Pamela de León), quien es la esposa, de ahí se comienzan a presentar situaciones en un triángulo que genera amor y odio.

“Verónica es todo lo opuesto a mi ideología de vida, no me pasaría Jamás por la cabeza traicionar a una amiga, soy fiel creyente de la honestidad y el respeto”, dijo la también empresaria en la entrevista para este medio.

Al pasar los años, la vigencia en los medios de Yubelkis sigue siendo notoria, y es que siempre ha tenido la oportunidad de estar en proyectos de relevancia, tanto en televisión, teatro; pero también, en los medios digitales y redes sociales, donde ha podido estar más inmersa, y las marcar han apostado a su excelente trabajo y desenvolvimiento.

Todo esto, además de ser propietaria de su empresa de salones de belleza, Blue Salón & Spa, la ha llevado a ser bien inteligente a la hora de integrarse a un proyecto, aseverando que debe haber un compromiso de las partes para que se pueda realizar un buen trabajo.

“Pasión y amor al trabajo, que cada uno esté comprometido en entregarse en cuerpo y alma para que las cosas salgan bien, me gusta analizar la proyección que me dará el mismo, porque lo más importante para mí es que me sume, ya por lo demás me siento paga”, ponderó.

Y es que Yubelkis vio en esta obra, ese notorio perfil de buena química y unión laboral, agregando el compromiso para la realización de este proyecto, dio al traste para que la puesta en escena sea disfrutada por las decenas de personas que este fin de semana pudo disfrutarla.

“Ha sido maravillosa, me llena de mucha felicidad poder trabajar con gente apasionada en lo que hacen, donde la profesionalidad ha permitido que fluya toda la pasión por el teatro qué hay en nuestros corazones”, explicó la comunicadora al referirse a su equipo de trabajo.

Ser madre y su familia

Yubelkis Peralta ha sabido vivir sus momentos, primero ingresar y posicionarse en los medios, luego crear su propio negocio, y ahora crear su hermosa familia, junto al hombre de su vida, Marcos Bona.

Y es que para la joven comunicadora, ha sido un antes y un después la llegada a su vida de Gabriella y Marcos Jr., ya que ha sido en su mejor momento y se siente agradecida por Dios de la oportunidad de poder ser madre.

“Sentía que era sumamente feliz antes de ser madre, pero mi nivel de plenitud, agradecimiento y felicidad se multiplico por mil al convertirme en madre, Dios ha sido muy bueno conmigo y mi familia, mis hijos son la mayor bendición”, explicó llena de amor por sus hijos.

Posición en redes y un proyecto con “Las Extremas”

Las redes han sido vital para seguir cerca de sus seguidores, y es que Yubelkis ha venido trabajando en ellas desde siempre, desde cuando estaba en “De Extremo a Extremo”, teniendo un gran apoyo de marcas reconocidas e invirtiendo para que haya calidad en sus producciones.

En la actualidad, la comunicadora cuenta con más de 3.3 millones de seguidores en IG, y con un canal de YouTube con 320 mil suscritores, teniendo muy buenos alcances en sus videos, permitiéndole monetizar ambas plataformas.

Ante esto, Yubelkis tiene muy claro que las redes son una “gran oportunidad para todo el que tenga talento”, ya que debe tener una conexión directa con el público para poder generar tráfico.

“De poder conectar de una manera directa con el público ya que a veces, los medios tradicionales son más difícil de entrar y aquí tienes el chance de captar tu propio público. Solo hace falta chispa, trabajo constante y disciplina”, agregó.

Por otro lado, la actriz manifestó que sería un sueño poder tener un proyecto con sus compañeras extremas, exaltando la importancia y el significado que estas tienen en su vida personal y profesional.

“Sería un sueño compartir en un nuevo proyecto, con mujeres que fueron y son tan importante en mi vida y mi carrera, pero actualmente no tenemos nada en carpeta”, señaló.

Sobre la obra

La obra “¿Cómo decirle que no la amo… pero la quiero?”, bajo la producción de ACorleone Entertainment, de Alexander Corleone, y la dirección de José Manuel Rodríguez (Josema), se llevó a cabo desde el pasado viernes con varias funciones a casa llena, donde la gente pudo disfrutar de una comedia para adultos donde todo lo parecido a la realidad es pura coincidencia.

La pieza teatral escrita por el argentino Román Sarmentero, contó con la participación de Pamela de León (Marcela), Yubelkis Peralta (Verónica) Ivonne Peralta (Lorena) y Alexander Corleone (Roberto).

Es una divertida comedia que muestra la tortuosa lucha de una amante por querer ser la única en la vida de su hombre, por lo que ambos empiezan a imaginarse las diferentes formas en las que reaccionaría la esposa de él ante una noticia tan difícil como la de terminar con la relación.

