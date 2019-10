Youtuber Camila Guiribitey reconoce crecimiento de ella en sus redes le dan mayor responsabilidad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La odontóloga, influencers y youtuber cubana, Camila Guiribitey, reconoció que con el crecimiento de sus cuentas de redes sociales debe tener una mayor responsabilidad con la sociedad, básicamente sobre qué y cómo debe difundir los mensajes que quiere hacer llegar a la población.

“Con el crecimiento inesperado de los seguidores en mi cuenta de redes sociales me di cuenta de la gran responsabilidad que tengo con la sociedad sobre que cosa de difundir en mis redes, para no afectar o llevar un mensaje distorsionado a la población”, acotó la chica que a través de El Mundo de Camila mantiene contacto con sus seguidores.

Guiribitey reconoció que cuando empezó a difundir sus publicaciones no quería hacer publico el vídeo que le dio preponderancia en las redes sociales, debido a que según cuenta no era lo que ella quería vender y destaca que así se lo hacia saber a las personas que por varias ocasiones grabaron dicho video.

La influencers cubana significó que “me gusta hacer esto porque yo siento y lo veo como que puedo dar algo positivo, cuando estuvimos la semana pasada hablando sobre la salud mental, tantas personas se me acercaron, me dieron las gracias por el mensaje, fue uno de los días que me di cuenta que yo estaba haciendo un impacto y algo positivo”.

La odontóloga expuso que por un momento pensó que su canal tomaría un rumbo que no había sido el deseado por ella y reveló que sintió presión de los seguidores que querían seguir la misma línea hasta que logró reencauzar lo que verdaderamente pretendía hacer en sus redes.

Anuncios

Relacionado