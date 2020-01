YouTube y sus reglas no tan cumplibles en RD

Desde mediado del 2019 varias empresas de contenido en los Estados Unidos han modificado las reglas para quienes suministran el material que allí se pasa o se cuelga, con el fin de proteger a los menores de edad.

Entre las nuevas resoluciones están que los videos u otros materiales al publicarse en importantes redes como YouTube deberá confirmarse si el material está hecho para niños o no, así distinguir quienes podrán acceder a él.

Algo que ha llamado mucho la atención de los llamados creadores de contenido o youtuber es que la monetización se vería afectada ya que si no está considerado como algo para menores de edad no será sugerido en espacio que sí lo sea, lo mismo que deja en dudas a las empresas y publicitarias que invierten en anuncios en esa plataforma, aunque ya la subsidiaria de Google envió un comunicado de que esto no debe ser una preocupación porque están trabajando para mejorar y cumplir con las leyes sin afectar a sus usuarios.

Dentro de esas reglas muy claro está que la publicidad estará limitada, y que los menores no podrán ver anuncios que no sean de su consumo como alcohol y política, este último punto muy importante ya que en Estados Unidos se está en meses pre-electorales y la inversión de campaña aumentará en redes sociales.

En República Dominicana también estamos en proceso de elecciones, una en febrero y otra en mayo, pero al parecer las reglas de protección a los menores no es tan efectiva para quienes consumen YouTube desde Quisqueya, donde no importa si están viendo La Granja de Zenón, Peppa Pig o Cleo & Cuquín te saldrá de forma muy constante un anuncio de alguno de los candidatos presidenciales o uno sobre la comunidad LGBT.

Anuncios

Relacionado